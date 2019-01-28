新竹寒士尾牙宴 邀千人共餐

2019年01月28日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹地區華山、創世、人安基金會27日合辦年度寒士尾牙宴，席開百桌邀請1150名寒士共餐，縣長楊文科專程到場致意，盼能拋磚引玉，在溫馨年節前也能響應幫助社福團體，使愛心傳遍社會各角落。

「第29屆寒士吃飽30」尾牙宴昨天在楊文科縣長官邸旁舉行，主辦單位除了準備熱呼呼的團圓飯供享用之外，還發放愛心紅包，以備過年支用，總計共席開115桌，邀請寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩等近1150人參與，近250位義工投入服務。

每年寒士吃飽尾牙宴已成為歲末年終寒士引頸期盼的盛宴，昨一早雖未降雨，但氣溫僅約14度，大批寒士一早就頂著寒風到會場旁排隊等候入座，要在中午好好飽餐一頓，楊文科到場後向義工們致意，叮嚀寒士們多注意保暖。

楊文科表示，社會進步得快，但社會邊緣仍有不少弱勢族群需要各界協助，如寒士、單親媽媽、獨居長輩與植物人，常年需要社會福利支持與關懷，唯有仰賴眾人出錢、出力，才能讓老、殘、窮服務得以延續發展。

人安、創世、華山指出，每年尾牙宴都希望能辦得比去年大，能讓更多寒士嘗到溫飽，但實質上，外界資源注入社福仍相當有限，募資更是艱困不易，盼藉此次尾牙餐會聚焦社會目光，讓更多民眾、企業團體資助弱勢。

(中國時報)