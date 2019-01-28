醫企聯手 助緬甸罕病女童重生
「謝謝寶成、謝謝台灣」緬甸11歲罹患發育異常女童小勒，經7個月已完成第一階段治療，視力大幅提升且重建耳朵；緬甸駐台大使妙鄧博士、台緬經貿文化交流協會理事長楊岐一行人到中國醫藥大學附設醫院探望小勒，小女孩說出心中的感謝。
小勒罹患「眼、耳、脊椎發育異常症候群」，去年8月，台商寶成集團捐贈300萬元幫助小勒來台就醫，在中國附醫跨專科團隊治療下，大幅改善右眼模糊的視力問題，右眼視力從0.1提升到0.3，閃光也從600降到300。
中國附醫國際醫療中心院長陳宏基指出，重建整形部分，第一階段手術已取小勒自身胸部肋骨植入右耳重建耳廓，並經數次小手術整形，已看到美麗耳朵重現；第二階段持續進行右臉部脂肪移植；第三階段，會與牙科部合作，重建右臉。
妙鄧一行人在農曆年前到院關懷小勒，鼓勵小勒積極治療，迎接美麗新人生。中國附醫副院長楊麗慧表示，自己為人母，深刻感受小勒母女異地就醫的辛苦，但蟲蛹羽化成彩蝶，這一切都值得，也特別感謝寶成集團的醫療獻愛與醫療團隊的用心治療照護。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。