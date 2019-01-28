醫企聯手 助緬甸罕病女童重生

2019年01月28日 04:11 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

「謝謝寶成、謝謝台灣」緬甸11歲罹患發育異常女童小勒，經7個月已完成第一階段治療，視力大幅提升且重建耳朵；緬甸駐台大使妙鄧博士、台緬經貿文化交流協會理事長楊岐一行人到中國醫藥大學附設醫院探望小勒，小女孩說出心中的感謝。

小勒罹患「眼、耳、脊椎發育異常症候群」，去年8月，台商寶成集團捐贈300萬元幫助小勒來台就醫，在中國附醫跨專科團隊治療下，大幅改善右眼模糊的視力問題，右眼視力從0.1提升到0.3，閃光也從600降到300。

中國附醫國際醫療中心院長陳宏基指出，重建整形部分，第一階段手術已取小勒自身胸部肋骨植入右耳重建耳廓，並經數次小手術整形，已看到美麗耳朵重現；第二階段持續進行右臉部脂肪移植；第三階段，會與牙科部合作，重建右臉。

妙鄧一行人在農曆年前到院關懷小勒，鼓勵小勒積極治療，迎接美麗新人生。中國附醫副院長楊麗慧表示，自己為人母，深刻感受小勒母女異地就醫的辛苦，但蟲蛹羽化成彩蝶，這一切都值得，也特別感謝寶成集團的醫療獻愛與醫療團隊的用心治療照護。

(中國時報)