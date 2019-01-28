台西海口故事屋 試營運迎新春

2019年01月28日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台西鄉舊鄉長日式宿舍活化再利用，27日台西藝術協會以「台西海口故事屋」為主題展開試營運，邀請書法家現場揮毫贈春聯，大年初一至初三並規畫各種藝文活動，打造1處沿海多功能展演場域。

興建於昭和12年（1937）的台西海口庄長官舍，是雲林縣沿海地區少數的日式木造宿舍，最初做為台西鄉長宿舍，1994年後轉而提供給社區營造中心、基督教會及在地社團使用，後因年久失修閒置多年。

雲林縣政府於2006年6月公告台西海口庄長官舍登錄為歷史建築，開始籌備整修工程，2018年11月完工取名為「台西海口故事屋」，27日由文化處長陳璧君、雲林縣議會副議長蘇俊豪、台西鄉長林芬瑩、台西鄉代會主席李文來等人主持試營運。陳璧君表示，台西海口故事屋未來將以海口故事、多元文化交流為活化方向，希望成為在地故事、面向海洋、多元包容、藝文交流、親子休閒活動的文化交流平台，27日首波活動邀請陳新喜、盧彩霞等書法名家寫春聯分贈民眾。

台西藝術協會創會會長丁仁桐指出，大年初一故事屋有福袋贈送活動，初一至初三上午安排親子DIY手作，下午邀街頭藝人演出，館內並展出文史工作者王毓麒吉祥年畫、陳保僮創意手工獅頭。元宵節晚上邀請民眾搓湯圓、做燈籠及提燈踩街。

(中國時報)