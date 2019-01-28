絕美台東縱谷 萬花爭豔
寒流一波波，台東縣縱谷區綻放的花海，為冷冷的冬天添上熱鬧繽紛色彩，沿台9線一路往北，包括鹿野的二層坪、花現關山，到池上鄉油菜花田選美比賽等，如花毯般的美麗地景，令遊客驚艷。
位於鹿野鄉瑞隆村的二層坪水橋，從台東縱谷台九線轉進入東31線，在社區入口處，沿著指標轉入鄉間小路，映入眼簾的是紅白相間的二層坪拱型水橋，還有20公頃波斯菊地毯，與復古造型的水橋相映。
而在水道末端還會有逆流而上的視覺落差，因此獲得「水往上流」2.0版的美名，也有民眾暱稱它為「鹿野田間的萬里長城」。
關山鎮農會今年種植「花海」面積廣達13公頃，除了近年來兼具採種的「向日葵」外，今年有超過10公頃三色波斯菊花海，主要分布「米國學校」周邊，數以萬計的花朵形成最美麗的地景。
關山鎮農會舉辦好康迎賓活動，即日起到2月3日止，民眾只要到「花現關山小確幸」特約商店消費，可以憑明信片到關山鎮農會「米國學校」，加入「米國學校」Line即可享受好康3選1。
池上鄉首屆油菜花美景票選活動也正如火如荼展開，總共有27位農民參加，多數集中在天堂路、伯朗大道和金城武樹周邊，民眾在2月12日選美比賽結束前，都可欣賞陸續綻放的油菜花海，目前以浮圳旁大觀樓前面積1甲地的油菜花海開得最漂亮。
(中國時報)
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