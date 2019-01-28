生肖陶藝展 豬立輪人氣最高

2019年01月28日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

陶博館一年一度舉辦的全國生肖陶藝競賽展揭曉，今年作品以「豬」為主題，和前新北市長朱立倫讀音相同的學生賴鈺承作品「豬立輪」，不僅人氣最高，也被票選為今年度的人氣豬王。

鶯歌陶博館在每年農曆春節前夕，都會針對來年生肖舉辦全國生肖陶藝競賽，由於春節過後就是豬年，今年主題也以豬為主題，許多賽者也以豬的諧音作為創作。

新北市文化局長蔡佳芬表示，感謝同學們帶來生肖豬的優秀作品，也感謝為藝術教育努力辛勤的各級學校老師，不斷啟發學生，用心指導培養陶藝優秀人才，使台灣陶藝持續發展與傳承，她也祝福大家新的一年「豬」事圓融、「豬」事順利。

其中，台中市福民國小賴鈺承以一隻豬騎著單輪車的「豬立輪」，討論度最高也獲票選為人氣豬王。

來自新北市中和區的蔣秉叡以中華隊在亞運中獲得好成績，創作《我們是豬隊友，也是神對手！》，象徵運動健兒是台灣之光，也是令人害怕的對手；台南後壁高中楊淞淳的作品《萬眾矚（豬）目》則是把豬的特色結合已故藝人豬哥亮，精準掌握一代巨星的神韻，作工也相當細緻，拿下高中職組特優的好成績。

陶博館表示，120件「坯坯豬2019全國生肖陶藝競賽展」作品，即日起在1樓陽光特展室展出至2月17日止，更多展覽內容，可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw查詢，或加入粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum。

(中國時報)