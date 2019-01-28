八德區長蔡志揚 神似馬兆駿

2019年01月28日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

八德區長蔡志揚長得超像已故歌手馬兆駿，他說過去在警廣服務時，與馬兆駿曾有一面之緣，還開玩笑說搞不好還可以來代班民歌四十、五十，很多人看過他本人都覺得超像。

蔡志揚畢業於世新大學廣播電視電影學系，在警廣服務後，考入公職體系，致力於文化政策推動發展，去年底從桃園市立圖書館館長轉任民政體系的區長。他說，在鄭市長的故鄉當區長，責任重大。

蔡志揚個性相當樂觀，很多人都說他跟馬兆駿非常神似，他還隨口就來一首《微風往事》，笑說怕大家知道他會唱歌後，通告會接不完，引發旁人大笑。

蔡志揚說，當時在廣播上，看到馬兆駿進錄音室，自己也嚇了一大跳：「怎麼跟我好像」。此後大家也成為朋友，後來他離開廣播界進入公職人員，也較少連繫。

從圖書館體系進入地方區公所，蔡志揚認為是全新的挑戰，不過他希望將過去經驗帶入地方，重新注入新活力，他說，八德有很多特色，像是全國十大經典好米出產地，而蔬菜產銷班更是桃園、大台北地區主要供應來源，也是城市與鄉村交會的地方，希望為這邊盡一份心力。

(中國時報)