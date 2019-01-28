台中寒士尾牙 媽媽市長秀拿手菜

2019年01月28日 04:11 中國時報 陳淑芬 、 陳世宗 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕27日在華山、人安、創世基金會舉辦「第29屆寒士吃飽30」尾牙中，向1650多名台中地區寒士溫馨喊話，並現場炒一盤拿手「媽媽料理」炒高麗菜，分享給寒士們品嘗。盧秀燕說，圍爐就要吃家庭料理，期盼家的溫情成為弱勢民眾依靠。

盧秀燕由西區區長陳麗珠等陪同，參加中區寒士尾牙，她頭戴廚師帽、腰繫圍裙，現場下廚炒盤拿手的高麗菜，還傳授獨家炒菜祕方。她說，先用少許油，高麗菜下鍋後，再加少許水，然後再爆香、翻炒及蓋鍋悶煮，起鍋前只要下點鹽調味，就成一道健康美味「媽媽料理」。

盧秀燕將親炒的高麗菜端上桌給長輩品嘗，並發送紅包，在寒冷冬天中增添溫暖。盧秀燕提醒，民眾要多關心周遭朋友及鄰居，若發現有困難時，向鄰里長聯絡幫忙或撥打專線1999，愛心在春節不打烊。

天氣冷颼颼，愛心暖洋洋！大里區瑞城百姓公慈善功德會27日在東勢區公所舉辦寒冬送暖，捐200份民生用品及棉被，讓弱勢族群感到社會溫暖。中英獅子會在沙鹿舉辦歲末圍爐活動，邀50戶家扶家庭提早吃團圓飯。

高齡96歲老農廖德忠省吃儉用，用存下來的老農津貼購買5000斤白米，捐贈大雅區中低收入戶。后里青農也開放部分「紫玉地瓜田」，讓學童體驗挖地瓜，並捐100公斤給太平關懷據點。

(中國時報)