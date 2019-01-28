嘉市史蹟館 變身文創餐廳
嘉義市史蹟資料館經營「昭和J18」文創餐廳，27日由市長黃敏惠、業者葉欣芝剪綵開幕，是嘉義市古蹟活化再利用委外營運首例，也是黃敏惠執政後拚文化經濟的首部曲，她說，會陸續盤點公有閒置空間，引進社會資源，共同打造嘉義市文化新絲路。
黃敏惠表示，史蹟資料館原是日據時期嘉義神社暨附屬館所，是重要嘉義市定古蹟，委外經營象徵文化資產活用第一哩路，打造文化新絲路帶動新商機開端。
黃敏惠說，嘉義市要學習京都的精神，融合新舊文化，傳統文化與現代科技並蓄，成為台灣的京都，引進民間力量，史蹟館多元經營，吸引觀光人潮，是過年走春的好景點。
「昭和J18」經營者葉欣芝執教大葉大學，父親是台中市警察局長退休的葉坤福，葉坤福現任嘉義縣加油站公會理事長，母親葉林阿仙是嘉義中油加油站聯誼會長，他們是嘉義太保人，很高興返鄉與市府一起拚嘉義的文創經濟。
文化局文資科表示，史蹟館是木構造建築，嚴禁使用明火烹煮的餐飲服務，僅供應簡易飲料點心及販售文創商品，業者1年至少舉辦6場藝文創意活動，此委外案年租金約40萬，租期3年，收取權利金及按契約規定比例提交盈餘。
(中國時報)
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