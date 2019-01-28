韓右拳拚經濟 左拳顧弱勢
寒士吃飽30愛心尾牙27日在全台16處登場，讓弱勢民眾飽餐感受年節氣氛，高雄市長韓國瑜中午出席高雄場表示，高市府有2個拳頭，右拳拚經濟，左拳照顧弱勢；他看到6旬父母帶著癱瘓女兒，特別停下腳步關懷，得知他們擔心老了無力照顧，當場允諾提出照顧弱勢方案。
創世、華山及人安等基金會策略聯盟在中正高工籃球場舉辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開230桌。
韓國瑜受邀出席，強調市府未來右拳全力拚經濟，左拳就是要照顧弱勢，不然經濟發展最終目的何在？就是要培養下一代好的教育，照顧各個被需要照顧的人。
韓國瑜到台下與參加尾牙宴的街友與弱勢家庭賀新年，他在1對夫妻身旁駐足，仔細聽他們的心聲，原是35歲女兒2年前突然腦血管瘤爆裂，導致全身癱瘓，需要他們全天候照顧，老夫妻感謝市長關心女兒後續長遠照顧問題，希望他能幫忙解決；韓不時拍拍這對夫妻的肩膀、輕擁及打氣，體會為人父母的心情。
他說，市府拚經濟招商同時，也不會忘記社會有不同階級與族群需要多照顧，除結合社會機構投入，未來市府也會大力照顧，讓弱勢小孩能在社會立足，發掘他們的天分並設立安頓機構，讓父母更放心。
(中國時報)
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