太平輪海難70周年 遺屬憑弔
中國時報
游昊予／基隆報導
1949年1月27日，太平輪由上海開往基隆，不幸於舟山群島附近與貨輪建元輪相撞，造成2船逾千人罹難，事件發生至今已滿70周年。基隆市副市長林永發及太平輪海難遺屬，27日在1949太平輪紀念公園憑弔受難者，立法委員蔡適應也到場致意。罹難者張生遺屬、同時也是資深球評的張昭雄表示，有生之年，每年一定來悼念亡父。
「致太平」紀念活動在基隆交響管樂團肅穆的演奏中開始， 一旁展出「沙灣世紀風華」紀錄片段落及老照片，透露出沙灣地區的過往記憶，潔白的太平輪紀念碑靜靜佇立，看著遺屬將寓意太平永存的粉紅菊插滿「致太平」的圍牆上，再紛紛於碑前獻花與默念，為70年前無辜犧牲的生命，獻上最深致意。
林永發說，太平輪紀念碑是大基隆歷史場景再現的起點，市府已在太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構、校官眷舍及要塞司令官邸周邊進行規畫，現在的中濱營區也將搬遷到和平島，預計明年底將呈現嶄新的地景紀念公園。
現場有不少親屬從澳洲、海南島、紐西蘭等地遠道而來，張昭雄也到場憑弔亡父，他回憶10年前，曾率領太平輪遺屬前往失事地點海祭，抵達現場時他不發一語，心想「父親阿，你怎麼能活得了？浪這麼大而且那麼冷。」他說，在有生之年，每年一定會來悼念亡父。
(中國時報)
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