苗栗縣新增3項文化資產

2019年01月28日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣政府無形文化資產審議委員會通過2項無形文化資產、1項文化資產保存技術、5位保存者，全縣登錄的無形文化資產達到25項，傳承珍貴文化。

苗栗縣政府文化觀光局表示，傳統表演藝術新增登錄項目為「採茶戲後場音樂」，保存者「鄭榮興」。傳統工藝為「傳統腳踢轆轤拉坏抓栓」，保存者林瑞華。文化資產保存技術項目則將「傳統土埆拱窯技術」，保存者林瑞華登錄。

其中採茶戲後場音樂自1920年代崛起迄今已近百年歷史，為苗栗以北客家戲曲音樂文化的重要代表，廣納了各大戲後場音樂，表現特殊藝術與價值。而傳統腳踢轆轤拉坏抓栓則近乎失傳，其福州式的低姿態操作方式以及轆轤結構的下陷地面穩定基座，配合拉坏「抓栓」技術，能確保拉坏形體的完整性，具藝術價值與時代特色。

新登錄的「傳統土埆拱窯技術」為縣內首次登錄的文資保存技術，因目前普遍傳統窯爐使用的耐火材料已不是「土埆」，使其用於「拱窯」的技術瀕臨失傳，而此材料及技術的使用可使窯爐經久耐用，更為縣內有形文化資產歷史建築「竹南蛇窯」保存、修復、維護不可或缺的傳統技術。

文觀局長林彥甫表示，期望藉此能讓民眾更加認識縣內無形文化，未來也將持續維護與發揚縣內資產，傳承更多珍貴的文化與技術。

(中國時報)