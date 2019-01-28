彰化家扶圍爐 財神、格格上菜

2019年01月28日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化家扶中心為讓扶助家庭共享圍爐盛宴，募集1762組年菜，讓4500名彰化家扶的弱勢家庭親子能感受來自海內外的愛心，27日在秀水鄉益源古厝提前席開23桌，招待200多名親子，家扶委員們、企業主們也紛紛扮財神、格格，為孩子們上菜，體驗大宅院吃辦桌的歡天喜地氣氛。

彰化縣長王惠美行程滿檔，昨一樣趕來跟孩子圍爐，一個一個打勾勾，要孩子們加油、努力用功。家樂福彰化店大力支持加碼1道菜，贊助年菜的企業主扮財神爺，委員們扮格格，還準備懷舊抽當和抽紅包攤位，讓孩子體驗古早過年氣氛，玩得不亦樂乎。

人安基金會、華山基金會及創世基金會27日在彰化市成功活動中心前舉辦「寒士吃飽30」尾牙，席開75桌，讓現場的寒士與社會弱勢家庭，以一頓飯的時間感受來自各界的溫暖，過個溫馨的佳節。並發放關懷慰問金。縣府社會處表示，春節期間「服務不打烊」，將不定期發出通知，在彰化市彰化平安站、員林公園、田中火車站等地發放熱食。

(中國時報)