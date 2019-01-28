台南立委補選 選將趁熱催票
台北、台中立委補選結果出爐，緊接著台南市第二選區立委3月也將進行補選，面對選舉結果，藍綠各拿1席，立委補選候選人陳筱諭火速發聲明，呼籲鄉親支持無黨籍，國會才能突破藍綠把持；民進黨的郭國文強調，補選結果顯示，選民期待健全的政黨政治，他才是能承擔此一重任的人選。
郭國文聲明也再打農產品外銷大陸議題，他說，台南立委補選是一場攸關農業出路與老人照護的選戰，並質疑台灣農漁產品要走向國際市場？還是依賴充滿政治影響的中國市場？
郭國文說，他承擔316台南立委補選重任，這是一場攸關農業出路與老人照護的選戰。他表示，農漁產品的利潤，應該要直接進入每一個農漁民的口袋，而不是被買辦壓榨、剝削，造成血本無歸的狀況。並重申，民進黨台南這一席立委，一定要守住，為了台南鄉親生計，他一定會全力打拚，堅持走下去。
無黨籍陳筱諭則說，現在的國、民兩黨候選人，連賣水果都要扯上統獨，沒辦法擺脫意識形態的桎梏，只有她具體提出老人健保免費、青年創業免稅以及檢討一例一休等政見，真正關心人民的生活。
(中國時報)
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