罹罕見疾病 別人洗腎他洗肺
有洗腎病患，卻較少人知道有「洗肺」者！罹患罕病「肺泡蛋白質沉著症」的吳姓台東市民，與母親僅靠微薄補助過活，呼吸急促的他貧病交迫，已有1年多未到高雄洗肺，常提供生活物資的縣議員黃治維，希望縣府社會處能提供協助。
37歲的吳永勝說話時還上氣不接下氣，與母親住在租來的老舊小房子裡，前年因發高燒、呼吸困難，前往台東基督教醫院就醫，後來轉診至高雄長庚，才發現患有罕見疾病「肺泡蛋白質沉著症」。
他說，每個月靠母親的老人津貼與身障補助，總共只有7000多，扣除房租後所剩無幾，月租3000元的供氧器，根本無力負擔，只能退掉該設備，不舒服就在台東就醫，至今已1年未回高雄洗肺。
縣議員黃治維表示，吳永勝是他擔任里長時所幫助的個案，永勝發病後無法工作，吳媽媽定期去向他求助時，都會提供物資協助，貧病交迫的雙重壓力，可說是人生的苦難。
台東縣藥師公會及藥劑生公會寒冬送暖，27日前往關懷，除致贈年菜加菜金及物資外，也發揮藥師專業了解個案用藥狀況、整理用藥，提供用藥諮詢。
據悉，肺部蛋白質沉著症，為罕見的間質性肺病，有呼吸困難、咳嗽、運動喘及發紺等症狀，必須透過全身麻醉後「洗肺」治療，將脂蛋白物質洗出肺部，目前尚未有明確的藥物能完全控制疾病。
(中國時報)
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