環署補助 竹市46座公廁換新裝

2019年01月28日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

新竹市政府向環保署爭取到2019年優質公廁及美質環境推動補助計畫，將投入2116萬元改造市政府、南門市場、演藝廳、影像博物館等46座公廁，預計今年底前陸續完工，將打造親子、性別與無障礙友善的公廁，提供民眾整潔乾淨的「優質好廁」。

行政院環保署自2009年起列管所有公廁，建立評鑑分級制度，提高檢查公廁的頻率，並於2019年至2024年止推動「優質公廁及美質環境推動計畫─改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」，逐年補助汰換老舊公廁。

「新竹市打造優質公廁，軟硬兼施。」環保局長江盛任表示，「硬」體部分將針對老舊廁所汰舊換新，優先改善熱門景點、人潮眾多、使用率高的公廁。至於「軟」體部分，則強調改變如廁文化，並以通用設計，兼顧性別、親子、障礙友善的如廁環境。

新竹市今年將改善南門市場等共46座公廁，現為設計規畫階段，目標兼顧親子、性別友善，如考量女廁需較大使用空間，並設立親子廁所，不論照顧者與被照顧者性別都能安心如廁，也要確保身心障礙者使用權利，循序漸進提升公廁品質。

(中國時報)