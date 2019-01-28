泡泡嘉年華 新住民親子同樂
台中市番仔火文化協會27日在南區新住民社區服務據點，舉辦「巧遇幸福、泡泡派對親子嘉年華會」，現場有泡泡歷險記表演，泡泡DIY體驗等。將上任台中市社會局長的李允傑到場分送喜氣紅包袋，祝福大小朋友新年快樂；肯定活動發揮正向意義，提升新住民家庭親子關係與社會融合。
「身在他鄉為異客、每逢佳節倍思親！」李允傑表示，社會發展快速，父母忙於工作常造成親子疏離，非常感謝台中市番仔火文化協會與福平里辦公處，年節前舉辦有意義的活動；促進親子、鄰里間溝通，增進新住民家庭與社會融合。
李允傑指出，目前全台中市除成立4處新住民家庭服務中心外，也補助在地社團進行18處新住民社區服務據點相關活動，提供各區新住民生活協助；透過多樣化活動方案，促進新住民融入社會。
社會局表示，台中市截至去年11月止共有5萬6815位新住民，市府為讓離鄉背井的新住民朋友融入在地生活，持續與在地社團合作，擴增新住民的社區服務據點。
(中國時報)
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