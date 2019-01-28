輔佐縣政有功 李國堂獲卓越市民
前台南縣議會秘書長、縣政府主任秘書李國堂日前辭世，27日家屬在新營區福園殯儀館景福廳舉行基督徒安息會，前台南縣長陳唐山、蘇煥智及現任市長黃偉哲都出席，因輔佐台南縣政有功，李國堂也獲頒卓越市民，感念其對故鄉貢獻，並由子女代表接受。
李國堂出身台南佳里，自中興大學農經研究所畢業後，先到當時的台灣省農會服務，後來進入省農林廳擔任股長，在楊寶發擔任台南縣長期間，延攬他回鄉擔任農業局長，表現突出，並在李雅樵任內拔擢為縣府主任秘書，賦予重任。
前總統府秘書長陳唐山參選台南縣長成功，他繼續留任李國堂，李也不負所託，鼎力協助，讓縣政能在最短時間安穩上路，連年評比也高居第一，91年轉任縣府參議及議會秘書長等職位，縣市合併後退休，結束31年公職生涯。
黃偉哲表示，當年擔任縣議員時與李國堂認識，包括將軍漁港、南化水庫的興建都有他的協助爭取，對縣政貢獻良多，因此受頒卓越市民，是實至名歸。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。