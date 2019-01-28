輔佐縣政有功 李國堂獲卓越市民

2019年01月28日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

前台南縣議會秘書長、縣政府主任秘書李國堂日前辭世，27日家屬在新營區福園殯儀館景福廳舉行基督徒安息會，前台南縣長陳唐山、蘇煥智及現任市長黃偉哲都出席，因輔佐台南縣政有功，李國堂也獲頒卓越市民，感念其對故鄉貢獻，並由子女代表接受。

李國堂出身台南佳里，自中興大學農經研究所畢業後，先到當時的台灣省農會服務，後來進入省農林廳擔任股長，在楊寶發擔任台南縣長期間，延攬他回鄉擔任農業局長，表現突出，並在李雅樵任內拔擢為縣府主任秘書，賦予重任。

前總統府秘書長陳唐山參選台南縣長成功，他繼續留任李國堂，李也不負所託，鼎力協助，讓縣政能在最短時間安穩上路，連年評比也高居第一，91年轉任縣府參議及議會秘書長等職位，縣市合併後退休，結束31年公職生涯。

黃偉哲表示，當年擔任縣議員時與李國堂認識，包括將軍漁港、南化水庫的興建都有他的協助爭取，對縣政貢獻良多，因此受頒卓越市民，是實至名歸。

(中國時報)