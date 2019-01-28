綠活妝顏 百年老屋新生

2019年01月28日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

國人到國外旅遊，常會見到許多保存良好的百年老屋，充滿歷史氣息。屏東縣政府與經濟部能源局合作，推動老屋新生計畫，首波以屏東市逢甲路上近百年的4連棟日治老屋進行老屋改造，以「綠活妝顏」理念讓老屋蛻變，再展新容顏。

27日舉辦成果發表會，縣長潘孟安到場致詞時指出，這是縣府補助民眾修繕老屋的首例，過程並不簡單，除了施工時必須維護老屋原始樣貌，同時也要翻新修繕，更困難的是縣府與民間的協調、溝通與合作。

城鄉發展處表示，這4連棟日治老屋經歷2、3年的溝通與協調，才得以順利進行。過程中由屏東縣建築師公會設計，將既有如山牆、三等分開窗、各類飾條等保留修繕，保留老屋原有韻味；為了讓人住得舒服也要帶入現代工法，包括管線整理及窳陋設施移除，並加入綠建築理念，為老屋帶來嶄新生命。

潘孟安說，縣府的老屋風貌改造計畫希望能擴大到各鄉鎮，透過這種公、私合作的模式，讓縣內日漸凋零的老屋重獲新生，歷史街廓風味能再現屏東，延續都市的歷史紋理。

(中國時報)