中正紀念堂轉型全民溝通殿堂

2019年01月28日 04:11 中國時報 主筆室

文化部長鄭麗君遭掌摑事件引發許多議論，各方普遍的共識是，民主多元社會難免有不同的政治主張相互激盪，但使用暴力是不對的；另一方面，對於造成此一爭議的原因，則有相當不同的看法。

許多人直指這是民進黨長期縱容其支持者同樣以打耳光、丟鞋子、攻占官署等行徑，展現其抗爭的「合理性」，以致不分藍綠，大家都有樣學樣、冤冤相報，終於自食惡果。因此，這次受害的雖然是民進黨政府的部長，但在輿論對問題癥結的探究上，並沒有哪一方占到明顯的上風。

更值得憂慮的是，如果任令這種雙重標準繼續惡性循環下去，從政治人物到一般民眾，未來類似的暴力爭議必將糾纏不清，永無寧日。

最近剛好有個政治新聞可以拿來對照，好好玩味一番。新聞的標題叫做「馬王破冰會談，朱柱拜年和解」，前立法院長王金平拜會前總統馬英九，兩人努力化解恩怨，並互贈所寫的新書，幾乎同時間，朱立倫也在臉書上PO出與洪秀柱合體拜年的合照。眾所周知，「馬王」與「朱柱」這兩組國民黨領導人的不和，其來有自，可是如今在九合一大選勝利、氣氛和諧的時機下，分別選擇在即將起跑的2020大選之前重修舊好，即使是為了選舉考量，終究可以免除破壞團結的罵名，並為自己未來可能的政途展開新頁。

「馬王」與「朱柱」的和解，看似只是國民黨內的家務事，但在此時此地卻彰顯了兩重意義：一是他們過去的恩怨情仇，如今面臨新的契機與變化，必須有新的體認與因應，必須放下個人的私怨，一起追求更大的公利，否則必將陷自己於更大的困境，不然甚至會同歸於盡。換言之，他們必須和解向前看，一起向前走才有活路。二是黨的存亡應大於個人恩怨，以此觀之，口口聲聲要求全民團結的民進黨政府，應該更清楚國家的理性發展更重於政黨的一時興衰，如果繼續現在扭曲的「轉型正義」做法，將會不斷拖累台灣向前發展的腳步，而且對民進黨企圖的永續執政也只會造成民意惡感的反效果。

鄭麗君部長在此次事件中的表現是值得肯定的，她並在事後接受專訪時說，國民黨已經不是當年的國民黨，不用再背當年的包袱，呼籲一同推動轉型，讓台灣民主能蛻變並擁有反省的能力。《自由時報》在社論中也說「政黨與政客都要有所體認，繼續用過去廉價動員的思維來謀取私利，其邊際效應一定會快速遞減。」這些話都說得理直氣壯，問題是，民進黨難道不是說一套、做一套？現在全民看到的「轉型正義」不就是雙重標準、整肅異己、以違憲違法方式便宜行事追殺特定政黨，更有自認「東廠」者的荒謬言行，逼得黨內清流黃煌雄必須辭職自清，連蔡總統與促轉會面對在野黨對其所謂「改革」的質疑，都會發出「你們憑什麼」的倨傲之言，如此言行不一，誰能相信！

鄭部長也提到，不要把轉型正義簡化為「去蔣化」，因此歷經三次政黨輪替依舊是藍綠角力焦點的中正紀念堂如何轉型，顯然是一個無法迴避的課題。中正紀念堂至少牽涉到歷史、政治與都市空間等3個層面的考量，在陳水扁時代曾局部改名為自由廣場，到了馬英九基於政治和諧而不再改回，如今蔡英文則計畫做更進一步的改弦更張，甚至引爆拆除的爭議。至於如何轉型運用，現在又有不同的規畫，像是促轉會之前率爾提出拆除銅像、撤除衛兵儀隊、台幣改版等割裂式的做法，就極為不智，不應再生事端。

有人建議，將中正紀念堂園區轉型為威權時代紀念公園，但「威權時代」4個字仍有價值判斷意涵，或可改為冷戰時代紀念公園，將蔣中正功過事蹟一併納入，既非神格化崇拜的偶像，也不是批判威權的象徵，單純呈現民主社會自然發展的活力與觀點。

「轉型正義」不是民進黨的專利，而應是整個社會可以共同參與的進步，轉型正義的內涵絕非單方面的報復，而是全民一起面對的溝通。台灣的經濟發展已經遲滯太久，不能繼續內鬥虛耗，必須擺脫對抗與衝突，從深陷過去仇恨的困境中找出新的出路。現在的轉型正義路子已經走偏了，必須痛定思痛再轉型，轉回到正確的大道上，全民團結，一起向前行！

(中國時報)