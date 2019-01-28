全民盯經濟部表態
中國時報
主筆室
本周經濟部就要告訴民眾，他們到底是站在民眾、還是廠商那一方；同時也要告訴社會，經濟部是守法、聽從專業，還是唯長官與政治前途是從。
經濟部去年11月公布今年的離岸風電躉購電價，從原本的每度電5.8元降到5.1元，引發國內外開發商的抗議，丹麥沃旭甚至擺出「不玩了」的姿態，經濟部為此答應重新審視費率，透露的訊息是會以國產化等理由，把費率往上調以滿足廠商。
專業地看，從近1年多國內外離岸風電開標的價格來看，大部分都已在每度2到3元之間，台灣將近6元，明顯是天價，簡直是出賣台灣。即使降到5.1元還是比國際行情高出2元多。如果以風電每年發電200億度、收購時間20年計，等於讓台灣多付出8000億元的電費給開發商。
坦白說，今年5.1元的價格都已過高了，經濟部竟然還有意再調高。本周結果揭曉，外界就能看出經濟部到底是一心為民眾省錢，還是全力圖利開發商。
此外，依照經濟部原訂時程，本周也要公布能源政策的修訂版。在以核養綠公投過關，代表社會接受核電是主流民意後，外界可看看經濟部到底是要再次抱緊綠營反核的神主牌，完全把核電排除在外，遵照小英總統「廢核時程不變」的說詞，還是能多點專業與擔當，讓能源政策回歸專業。
在外界持續批評、點出經濟部政策錯誤與費率過高後，如果官員還是沒有一絲「外慚清議，內疚神明」，枉顧民眾權益地把躉購價往上調，這些官員難道為保官位，絲毫不擔心社會的批評、未來可能的司法與監察究責嗎？
(中國時報)
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