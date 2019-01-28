2019年01月28日 04:11 中國時報 王尚智

馬英九帶著他近來暢銷突破8刷的《八年執政回憶錄》，舉辦環島簽書會周末剛來到花蓮，簽書活動前先專程到府探望基層馬迷「王媽媽」。王媽媽照例找來一班好友先在家裡閒話家常，隨後也都繼續趕赴誠品書店。東部花蓮一直是「藍營」與「馬迷」的大本營，前仆後繼捧書排隊簽名的粉絲擠爆了整個誠品書店。

詢問王媽媽已經「讀」了多少？「只翻到第三章，」她面有難色地答：「這幾年藍綠的政治變化讓人心煩，雖然我是超級馬迷，但回顧國民黨失去政權的過程還是讓人不忍回顧，算了！反正我只希望馬總統現在一切都好、很健康，明年國民黨無論是誰出來選，能選贏那當然最好！」

《八年執政回憶錄》是一位卸任總統的「個人史觀」，雖然希望透過此書去反省並釐清近10年來台灣政治情勢、兩岸國際關係綿密牽連的複雜脈絡，但顯然縱使超級「馬迷」也讀來很吃力，無法輕易消化來自權力最高位階回首一道鞭辟入裡的精微剖析。

台灣從某個時刻開始，社會集體就成為難以「回顧歷史」的人心土地了。歷史雖說並非專屬於「政治」給予的絕對敘述，包括族群、地域、文化乃至企業發展都理應有各自領域的史觀書寫，但在藍綠政黨對抗的這些年，過度操弄扭曲了歷史時空，描繪過去的一切彷彿充滿欺壓與傷痕，台灣土地的記憶因此遍染殘破血腥，近代台灣史的「碎裂感」徹底掩沒了情懷與美感。

尤其近20年來從新聞報導的失序，到近幾年網路社群的爆炸，歷史幾乎失去了原有傳統的「主述語法」，而成為破碎巨流般的一種「浮動構圖」。網路最終衝擊且多層次解構了「政治權力、傳播權力、話語權力」，「文字」的核心地位也備受「影像」挑戰，這幾乎使得包括歷史在內的一切傳統價值認知，日以繼夜面臨多方無情搗碎殆盡。

政治人物的「破碎感」確實在台灣最為鮮明，從李登輝執政末期，經由陳水扁、馬英九一路到蔡英文，多數社會大眾對政治幾乎不再「仰望」與「聆聽」。演變至今，政治人物若非如「柯P、韓總」極具個人魅力，「說話有趣、動作好笑」，官員民代任何言行若因正襟危坐、正經八百而「不受網路社群青睞」，幾乎就等同毫無存在的價值了。

這也是為何尚且還堪稱「萬人迷」的馬英九，終究仍要費心透過一本讀來頗有「懺悔省思」的書，去努力詳述過去在無數媒體報導與評論角度之餘，仍舊無法觸及的他自己的「微史觀」！縱使位居總統大位來到權力最高點，卻再也沒有任何主導或定義歷史視角的可能；甚且粉絲大眾當中，能與他一同「重返過去」為台灣思考、萃取今後危機與方向的人數，也屈指可數。

不知從何時開始遺忘了歷史，台灣是否因此輾轉走偏了方向，正在一路朝著政治經濟的「空前危機」前進？斷層破碎的政治敘述再也構不成歷史語法了，社會彷彿處在一種集體失智，雖不會當下致命，卻延續著更多停滯、麻痺與空白，此刻更以翻攪、沸騰且健忘的輿論型態呈現。

畢竟國民黨早已嚴重喪失了話語權，民進黨一黨上下充斥著謊言與幹話，藍綠兩黨都證明了自己扛不起歷史的重任。歷史只剩一抹空谷回音，政治無論喊得再大聲，都早已不堪聆聽。

(中國時報)