年改假改革 勞保真破產

2019年01月28日 04:11 中國時報 薛承泰

為了保障勞工退休的經濟生活，政府將老年給付從一次領取改為年金。此立意雖好，卻由於老年一次給付額度相當於年金化領取時間8年的總數，若以60歲退休後能領取22年來計算，以年金方式領取老年給付即多出一次領約14年的額度。多出來的部分，誰來埋單呢？若無法透過基金投資的報酬來彌補，終將成為債務。果然，2009年，年金化一起跑，勞保就額外增加約1兆5000萬元的潛藏負債。

根據年金化之前的精算報告，老年給付率應為1.1%才能至少維持20年收支平衡，可是在阿扁執政時提升為1.3%，2008年政黨輪替後立法院再提升至1.55%，兩次加碼必然加速基金的枯竭。該年精算報告指出收支平衡只能維持到2020年，一下子縮短8年；沒想到最近6年情況更為惡化，去年即發生了短絀，勞保基金只能再撐7年就破產了！

由於退休人口增加且領得久，而工作人口卻不斷減少，收支無法平衡，潛藏負債也必然大幅上升，此乃我國年金制度最大的挑戰。

勞保年金化至今正好10年，財務危機已經很清楚了。勞保問題的嚴重性不只是被保險人口高達1050萬，是軍公教的16倍，債務規模更是遠高過於軍公教。

而民進黨政府至今對勞保拿不出任何改革辦法，嘴裡說會負最終責任，但關鍵的《勞保條例》第69條：「勞工保險如有虧損，在中央勞工保險局未成立前，應由中央主管機關審核撥補」仍未修正加入「政府負最後支付責任」的字眼。弔詭的是，當前政府卻無視於原本就有「政府負最後支付責任」的軍公教退撫，而強迫被保險人來扛虧損，這能叫作「改革」嗎？

2012年，馬政府即注意到勞保基金的問題，並於該年5月開始審議修正《勞保條例》，由於剛經歷金融大海嘯，所以決定先提振經濟，再採階段性改革。當時不論是勞保或軍公教退撫基金距離「破產」還有一段時間，採漸進式改革是正確的路。但2012年的精算報告經媒體披露後，民進黨即開始大肆批判勞保會倒，並轉而將目標指向軍公教的年終慰問金與18趴，要求馬政府在3個月內提出軍公教勞的改革版本。

當年馬政府被指責為無能，也失去了政權，如今蔡政府除了不尊重體制與法律，對軍公教進行所謂的「年改」，對於基金財務最大窟窿的勞保卻束手無策。對照民進黨說的「寧願為了改革而失去政權」這句話，聽來真是諷刺！

（作者為國立台灣大學教授）

(中國時報)