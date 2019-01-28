2019年01月28日 04:11 中國時報 桂宏誠

前行政院長江宜樺日前為太陽花學運衝突事件中引起的控告警方殺人未遂自訴案，赴法院出庭作證。審判長林孟皇在庭審中以關乎「轉型正義」為由，詢問江宜樺在人民遊行時警察出動拒馬和蛇籠阻擋，是否為沿襲威權時期的作法？其中自訴人的律師尤伯祥對江亦多所詰問，這才讓大家驚覺，尤律師不也是「東廠」促轉會的兼任委員？

林法官當是認為警方在太陽花學運時做出的處置，是依「動員戡亂時期」已制定的《集會遊行法》的作業程序，為了解當時究竟是警方作業程序或訓練不足發生問題，才傳喚江宜樺。但巧的是，尤律師是促轉會的「兼任委員」，身為轉型正義主管機關的高層「官員」，此際竟化身為控告方的律師，難免讓人認為法官要江宜樺作證的問題，很可能已有了心證。

然而，尤律師還兼任促轉會之「廠公」，難道也是威權統治再現？《律師法》第31條規定：「律師不得兼任公務員。但擔任中央或地方機關特定之臨時職務者，不在此限」，林律師自認為他仍符合此規定，但民國29年制定的《律師法》歷經「威權統治時期」迄今未變。尤律師自認擔任促轉會兼任委員仍符合該規定，豈不也有究竟是「幫助威權統治」或「訓練不足」的疑義？

促轉會擁有調查、封存、留置和攜去資料或證物，以及裁罰等具高度「高權行政」性質的公權力，兼任委員的職權乃主動地做成行政處分的決定，而非被動地提供諮詢或如準司法的訴願救濟。因此促轉會的兼任委員應屬執業律師不得兼任的「公務員」。

法務部曾作成解釋，律師不得兼任「公務員」係指《公務員服務法》第24條所定「受有俸給之文武職公務員及其他公營事業機關服務人員」。然而，這種身分意義上的公務員依法本即不得兼職律師，而且促轉會兼任委員也不應認定屬《律師法》規定可兼任「特定之臨時職務」的公務員。因為兼任委員是《促進轉型正義條例》明定設置，就不是因應特定臨時需要而設置的「臨時職務」。

何況促轉會和其兼任委員的設置是1年前才在政府和公務員體制中產生的「基因突變種」。若《律師法》主管機關認定促轉會兼任委員非屬「公務員」，又該如何解釋不具有官員身分者，卻擁有執行「高權行政」的權力？

法務部曾解釋，《律師法》規定律師不得兼任公務員的立法旨意在於「律師常為其委託人之利益與公務機關接洽、爭取權益與抗拒不當之侵害，為避免角色混淆並杜流弊」。故而，律師可兼任的公務員應與是否受有俸給無涉。準此，尤律師擔任促轉會的兼任委員，其實應屬違反《律師法》的「黑官」。

（作者為世新大學兼任副教授）

(中國時報)