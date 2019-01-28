列舉5大罪狀 教壞人心！陸禁宮鬥劇 延禧攻略敗下陣
宮鬥劇好看，無奈嬪妃間爭寵、負能量過強，早被大陸官方點名與中華文化理念不同。繼去年范冰冰的《巴清傳》和周迅、霍建華的《如懿傳》傳禁播，《北京日報》25日於官方微博再點「宮鬥五大罪」，《延禧攻略》GG了。
負能量過大 不符中華文化
《北京日報》25日於官方微博點出五大罪，第一個負面影響是「熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚」、「許多人似乎都以能沾上點兒皇氣為榮」；第二是「精心演繹宮鬥情節，惡化當下社交生態」、「與中國當前提倡的社會主義核心價值觀格格不入，南轅北轍，危害不淺」。
第三個負面影響是「不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝」、「超過了對新中國開國元勛、英雄模範及優秀共產黨員的宣傳」；第四是「宣揚奢華享樂之風，衝擊克勤克儉美德」、「不乏對宮中奢靡之風和錦衣玉食、聲色犬馬的展示，與我們現在所提倡的艱苦奮鬥，克勤克儉的優良傳統相差甚遠」。
追逐利益 弱化正面精神
最後第五個負面影響就是「片面追逐商業利益，弱化正面精神引導」、「看不到多少具有積極意義的文化，節目的商業炒作是成功的，文化建設卻不盡如人意」。
據悉，大陸自26日起應很難在電視上看到宮鬥劇，《如懿傳》已全面被停播，各大衛視也禁播宮鬥，像東方衛視原下午時段要播《如懿傳》已被換檔，浙江衛視播出的《延禧攻略》也遭「斬立決」，時段以綜藝節目取代。
《北京日報》所言也有其根據。它提及宮鬥劇「確實起到豐富大眾文化娛樂生活的作用，但是其產生的負面影響也不容忽視」，尤其對青少年及學子。娛樂文化向來是雙面刃，「禁宮鬥」或許給社會大眾另一個可參考的角度。
文章點出宮鬥劇的5大負面影響，包含追崇皇族生活、惡化當下社交生態、宣揚奢華享樂之風、弱化正面精神引導及美化帝王臣相，宮廷用語也影響民眾的日常言談。
(中國時報)
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