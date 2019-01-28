純愛靠邊站 奇幻推理夯

2019年01月28日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

兩岸對好劇本的需求永無止境，市場永遠都需要有更多好作品，兩岸戲劇創投平台的參與者之一、哲騰文化總監傅若岩表示，近年純愛題材已不再是市場首選，「反而奇幻、科幻、推理作品很有發展空間，舞台也不再侷限於劇場，在網路直播盛行的年代，影音、電影、串流等方式，都是一部好作品可以同步經營、可發表的空間。」

近年台灣青年創作者作品獲大陸戲劇創投單位關注，初試啼聲的編劇林之航，把對過世外婆的思念，結合小清新、咖啡廳與奇幻元素，編創作品《小瞳的奇幻咖啡屋》，虛擬人可在咖啡店，透過一杯咖啡的時間和亡者重逢，魔幻的風格，在兩岸劇本創投平台計畫中脫穎而出，獲得簽約獎金30萬，未來將有製作公司協助搬上舞台，可望登陸演出。

傅若岩表示，這回林之航作品脫穎而出的關鍵，在於「這不是純粹談論愛情的作品，而是加入奇幻、推理等元素，最後翻轉的結局，原來男主角不是過世的人，也引人入勝，發展空間大。」

傅若岩表示，未來計畫將《小瞳的奇幻咖啡屋》以影音手法呈現為主，「這是一部很有電影感的劇本，裡面提到的不同時空翻轉，如果可以透過影音呈現，會比舞台劇有力道。」

此外，傅若岩說，兩岸創作者因教育體制不同，也有不同發揮，大陸創作者大都是專注在各自的領域，「台灣創作者普遍都接受編、導、演訓練，這也反映在劇本寫作上，層次和面向都更多元，有不同的觀點跳出來，讓戲更有意思。」

值得一提的是，去年獲選的兩位新生代創作者周玉軒和高敏海，今年也再度有新作，並進到最後決選階段，周玉軒去年作品《忘川引》，以地府不斷舀湯給亡者喝的孟婆，作為現代人過勞的隱喻，可望下半年在大陸首演；高敏海去年作品《陰差陽錯》已在2018年於北京首演，今年下半年可望登台，由果陀劇場製作和演出。

(中國時報)