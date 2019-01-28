追思林清玄 愛女呼喊「到書裡找你」

2019年01月28日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

作家林清玄於日前逝世，享年65歲，昨（27）日上午於佛光山台北道場舉辦追思會，現場播放林清玄生前照片集結的影片，其中有他生前拍攝全家福照片時，為太太方淳珍題的字：「縱有名才貫江東，生生世世與君同。」

林清玄的女兒也透過影片表達對父親的思念，「你說，文學是你的翅膀，你靠著文學走向遠方、走向世界。我知道我想念你的時候，可以到書裡找你。從今以後，要帶著你的精神在蒼穹翱翔。」

林清玄的女兒表示，「對我來說你的生命不只有65歲，你寫過的文章，都是你留下來的生命。你的文學跨越時空與距離，讓所有人在想念你的時候，隨時都可以和你相見。」

昨日現場包含圓神出版社董事長簡志忠、九歌出版社負責人蔡澤玉、總編輯陳素芳、文訊雜誌社社長封德屏、服裝設計師洪麗芬等文壇、藝文圈人士、親友皆到場向家屬致意。在大陸出版林清玄作品的出版社如長江文藝出版社、作家出版社等，也送來花籃表達哀悼之意。

簡志忠在致詞時表示，「你相信人有來生，現在，我已經看到你大步向前。我相信你那麼能寫、那麼愛寫，以後一定還是堅持每天寫3000字，只是我再也看不到你的手稿，再也沒辦法幫你出版了。」

簡志忠表示，林清玄是溫柔、高尚的人，與他來往幾十年，沒看過他發脾氣，言行一致，總是以清淨心看世界，用歡喜心過生活，「他是寂寞的，因為他的人品和境界，一般人難望其項背，世俗褒貶對他意義都不大。他心地柔軟，深愛他的家人，為所愛的家人燃燒自己，盡心盡力直到最後，求愛得愛，無怨無悔。」

林清玄好友、醫師莊靜芬在致詞中表示，「今天是清玄的日子。他曾經說，生命是那樣美好，建議大家多做深呼吸，體會空氣的清新，體會事物的美好。我用他的一句話送大家：快樂，活在當下，靜心，即是完美。」

(中國時報)