畫首投族之愛 饒予安奪季軍
法國安古蘭漫畫節日前傳來捷報，入圍「Draw Me Comics」數位漫畫獎項的台灣創作者饒予安獲得季軍。饒予安的〈愛的一票〉描述首投族為了自己的信念投票，以及與其他人交流、理解的過程。這次打敗眾多國際作品獲得季軍肯定，她表示，「作為創作者，覺得很幸運可以透過作品發聲。」
筆名YuAn的饒予安回憶，「投票那天，我也跟其他人一樣，在投票所排了兩個小時的隊，才投下手中的那張票。我在投票日前後，看到很多不同的想法和觀點，雖然不太擅長用文字表達心情，但希望能用繪畫、視覺的方式，傳達我的想法。」
饒予安目前就讀台北藝術大學動畫系大四，今年是第二度參加安古蘭漫畫節競賽。她表示，目前還在思考自己創作的定位，未來希望能嘗試更多不同創作媒材。
今年也有兩位台灣漫畫家入圍安古蘭漫畫節新秀獎前20強，漫畫雜誌《熱帶季風》亦入圍「另類漫畫獎」，最後該獎項由黎巴嫩漫畫刊物《實驗》（Experimentation）獲獎。
漫畫家61Chi與作家神小風在2015年合作出版的漫畫《少女與食夢貘》，今年也在安古蘭漫畫節售出法文版權，更是自2012年台灣正式在安古蘭設館參展以來，首度在漫畫節現場售出版權的作品。
(中國時報)
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