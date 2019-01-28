劉以豪落葉飄腿爆痛
伊林娛樂藝人劉以豪主演的電影《比悲傷更悲傷的故事》票房賣破2億元，被封破億男神的他，人氣水漲船高，不但在韓國大受歡迎，最近更受日本觀光局之邀，赴北海道拍攝微電影推展觀光。他27日出席「玩出屬於我的日本」旅遊分享會時透露，雖然這趟行程超累，忙到沒時間發生豔遇或被搭訕，但北海道超美，「我仍抱著邊工作邊遊玩的輕鬆心情，還如願偷空滑雪！」
劉以豪第1次到北海道是5年多前去拍電視劇《我愛你愛你愛我》，這回是第3次造訪，此行8天共換7次飯店，時間卡很緊，喜歡滑雪的他，在收工後央求導演讓他去滑一次過過癮，還選到最難的陡坡，「為了避免摔傷影響後面幾天的拍攝，最後只能以落葉飄的方式滑下去，大腿都快痛到爆掉了。」他自嘲滑雪技術還停留在「有待加強」！
忙拍《極道千金》
2018年是劉以豪入行以來最豐收的一年，電影、戲劇作品都大放異彩，他坦言很開心影視作品的表現被看見，也終於感受到拍出一部能感動人的電影原來是這麼棒的一件事，能直接感受到觀眾的情緒與感動，是他最珍惜、最開心的。
不過他透露，雖然《比悲傷》票房那麼好，他卻僅在釜山影展第一次放映時看過一次，且那次他都在專心觀察大家的反應，完全分心，所以至今還沒機會完整欣賞這部電影，打算找機會進電影院好好坐下來看一次。他剛從馬來西亞結束謝票行程返台，馬上投入與劉奕兒主演的《極道千金》新戲拍攝，還不確定過年能放幾天假。
(中國時報)
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