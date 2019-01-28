周董虧陳奕先「比我龜毛」

2019年01月28日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

電影《叱咤風雲》斥資超過3億，出動多部億萬經典跑車企圖打造高規格亞洲賽車聯盟，劇組26日殺青酒宴席開25桌，主演齊聚一堂，女主角昆凌的老公周杰倫（周董）身兼監製，現身鼓舞團隊士氣，周董開玩笑說：「我發現導演沒有因為跟畊宏交情好而留給他比較多鏡頭，這表示電影真的要大賣了！」劉畊宏也笑說：「這也是我們當初就跟奕先（導演）討論好的，希望他拍攝沒有壓力，一切以電影為主。」

周董近期與導演陳奕先正在進行後製剪接的討論，意外發現對方比自己還像「工作狂」，笑說：「我發現他（導演）每個片段都會看，我以為是用每次拍攝的最後一次，結果他比我還龜毛！」周董也提到，因自己也是導演，在剪接過程仔細觀察每一位演員的表現，范逸臣的表現最讓他印象深刻。

陳奕先感性說：「很多人會質疑亞洲人拍的賽車電影一定不會好看，這是對我們很好的激勵。」

其實該片拍攝時一波三折，歷經場地問題、特技人員受傷身故，許多工作人員也表示這是工作生涯中耗時最長、最難拍的電影，陳奕先感嘆：「這是一場『瘋狂的冒險』！」但他希望該片能成為全體人員的驕傲。

(中國時報)