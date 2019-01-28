范文芳生日溫暖老人心

2019年01月28日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

新加坡女星范文芳27日迎接生日，人美心也美的她，每年生日都會自發性舉辦慈善公益活動，今年她特別為長者們舉辦一場小型派對，和老公李銘順、兒子Zed一起陪長者聊天團聚，提早感受年節的溫暖熱鬧氛圍，范文芳笑說：「生日願望已經實現！」

范文芳一直認為施比受更有福，平常就會默默關注需要幫助的長者，在生日時送物資關懷長者的「獻愛送暖」慶生方式已行之有年，「但是我發現，老人家們可能不一定缺這些東西，他們更需要有人陪伴他們、聊聊天。」她同時也送給長者潤膚品等日常用品，經紀公司也響應捐贈保溫杯，讓長輩們能夠「吃暖、喝暖、用暖」。

她昨晚和老公李銘順、愛子Zed一同慶生，她覺得一家人團聚就已是非常開心的事，由於年前身體微恙，她更覺得平安健康最重要，生日願望就是希望自己和大家都能身體健健康康。

她去年在新加坡拍攝的新戲《謝謝你出現在我的行程裡》將在28日上檔，她和老公一起在大陸拍攝的電視劇《撲通撲通的青春》今年也會上檔，近期也將會參與台灣導演製作的戲劇作品。

(中國時報)