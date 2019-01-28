范文芳生日溫暖老人心
新加坡女星范文芳27日迎接生日，人美心也美的她，每年生日都會自發性舉辦慈善公益活動，今年她特別為長者們舉辦一場小型派對，和老公李銘順、兒子Zed一起陪長者聊天團聚，提早感受年節的溫暖熱鬧氛圍，范文芳笑說：「生日願望已經實現！」
范文芳一直認為施比受更有福，平常就會默默關注需要幫助的長者，在生日時送物資關懷長者的「獻愛送暖」慶生方式已行之有年，「但是我發現，老人家們可能不一定缺這些東西，他們更需要有人陪伴他們、聊聊天。」她同時也送給長者潤膚品等日常用品，經紀公司也響應捐贈保溫杯，讓長輩們能夠「吃暖、喝暖、用暖」。
她昨晚和老公李銘順、愛子Zed一同慶生，她覺得一家人團聚就已是非常開心的事，由於年前身體微恙，她更覺得平安健康最重要，生日願望就是希望自己和大家都能身體健健康康。
她去年在新加坡拍攝的新戲《謝謝你出現在我的行程裡》將在28日上檔，她和老公一起在大陸拍攝的電視劇《撲通撲通的青春》今年也會上檔，近期也將會參與台灣導演製作的戲劇作品。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。