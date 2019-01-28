利菁脫手豪宅 認賠1500萬
利菁昨擔任拍賣官。（盧禕祺攝）
利菁專注凝視拍賣品。（盧禕祺攝）
利菁27日出席久久集團「藝起愛」慈善拍賣會擔任拍賣官，向來投資眼光精準的她，這幾年在海內外買下12間房產，2個月前她把南港百坪豪宅出售，賠了近1500萬元，更計畫在年後出清日本房產，拿出近2億元的資產投資藝術品市場。
利菁表示，近幾年房地產不景氣，當初南港豪宅花了9000萬元買下，沒想到一買就遇到奢侈稅開收，5年來賠了不少錢，日前她以近8000萬元賣出，「若不趕快賣掉，可能會多賠幾百萬元進去」，並把錢拿去投資藝術品拍賣市場。
在賣掉南港豪宅後，利菁目前除了台北自住的房子外，台中房子已也轉手賣掉，僅剩中部2塊土地，年後她也將飛到日本把商業大樓，以及2間民宿的房產出清。之前她曾表示日本房產是看準2020年「奧運財」而買，她昨說：「要看投資報酬率，夠高就留、不夠就轉投資，若現在藝術品是主流，可能就會轉。」
她表示，賣掉日本與台灣房產後，手上僅剩的馬來西亞房產不僅不會賣，還會再買一戶，全是因與朋友合夥投資藝術品市場，她的朋友是馬來西亞人，才會計畫再添購一戶，讓自己去的時候可以住，預算大約在2000萬元左右。
訂高級年菜圍爐
她主持的《麻辣天后傳》助理主持孫生爆出合約問題，無法繼續當助理主持，對此她表示，尊重製作人決定。而過年期間她訂了1萬5000元的高級年菜，屆時會邀孫生來家裡一起圍爐。
(中國時報)
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