羅宏正「槍會壞」求媽別再補
子閎（左起）、羅宏正及明杰昨開心合照。
羅宏正27日舉辦「為妳撐傘」見面會，聊起他上回出席活動，媽媽特地燉山藥雞湯為他補身，希望兒子吃山藥健脾益肺、強精固腎，他坦言當天喝完湯後，身體感覺燥熱，追問媽媽有沒有繼續燉補品餵食、盼兒子早日交女友？單身3年的羅宏正幽默說：「不能一直補啦！槍要打出去，子彈補回來才有用嘛，如果都沒發射，一直補會卡彈，槍會壞的！」笑翻所有人。
羅宏正脫離男團SpeXial單飛，推出個人EP《撐傘》人氣不減，昨見面會吸引近600位粉絲擠爆會場，爸媽及弟弟、弟媳也到場支持，羅媽是兒子的鐵粉，臉書發文全是羅宏正活動相關訊息，而小他2歲的弟弟更是兄弟情深，之前羅宏正拍戲受傷住院一個半月，都是弟弟留在醫院陪過夜、細心照顧。
子閎明杰力挺兄弟
SpeXial團員子閎、明杰昨到場同樂，3人同台合唱〈超人一樣〉。羅宏正表示，見面會計畫找嘉賓時，就打算邀SpeXial第一代成員，希望自己有回歸初衷的感覺，並非與其他團員有心結。
農曆年假將至，羅宏正將一路忙到除夕，年假期間再好好陪家人，問他是否擔心親友拜年時催婚？他笑說幸好弟弟已結婚，爸媽也不會給壓力，慶幸自己以後生的小孩年紀比弟弟的小孩還小，「以前我照顧弟弟的份，會在孩子們身上討回來。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。