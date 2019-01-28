羅宏正「槍會壞」求媽別再補

2019年01月28日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

子閎（左起）、羅宏正及明杰昨開心合照。

羅宏正27日舉辦「為妳撐傘」見面會，聊起他上回出席活動，媽媽特地燉山藥雞湯為他補身，希望兒子吃山藥健脾益肺、強精固腎，他坦言當天喝完湯後，身體感覺燥熱，追問媽媽有沒有繼續燉補品餵食、盼兒子早日交女友？單身3年的羅宏正幽默說：「不能一直補啦！槍要打出去，子彈補回來才有用嘛，如果都沒發射，一直補會卡彈，槍會壞的！」笑翻所有人。

羅宏正脫離男團SpeXial單飛，推出個人EP《撐傘》人氣不減，昨見面會吸引近600位粉絲擠爆會場，爸媽及弟弟、弟媳也到場支持，羅媽是兒子的鐵粉，臉書發文全是羅宏正活動相關訊息，而小他2歲的弟弟更是兄弟情深，之前羅宏正拍戲受傷住院一個半月，都是弟弟留在醫院陪過夜、細心照顧。

子閎明杰力挺兄弟

SpeXial團員子閎、明杰昨到場同樂，3人同台合唱〈超人一樣〉。羅宏正表示，見面會計畫找嘉賓時，就打算邀SpeXial第一代成員，希望自己有回歸初衷的感覺，並非與其他團員有心結。

農曆年假將至，羅宏正將一路忙到除夕，年假期間再好好陪家人，問他是否擔心親友拜年時催婚？他笑說幸好弟弟已結婚，爸媽也不會給壓力，慶幸自己以後生的小孩年紀比弟弟的小孩還小，「以前我照顧弟弟的份，會在孩子們身上討回來。」

(中國時報)