郭書瑤性感熱舞「LA限定」
郭書瑤（瑤瑤）27日出席電玩代言活動，她為遊戲獻唱主題曲，雖久未開唱，錄製過程相當順利，一天就完成錄音，「這次當一個暖身，希望有新的音樂作品帶給大家！」她近日在IG放上性感熱舞畫面，瑤瑤表示因為熱愛跳舞，和老師一起赴洛杉磯進修，是否想走向性感歌手路線，她直呼：「LA限定！在台灣不太敢！」
被問到男友以綸是否提醒她不能太露？瑤瑤笑而避答，直喊：「下一題！」與男友相關的問題，她一律跳過，她分享自己經常為電玩廢寢忘食，最長曾連打6小時，也會邀藝人好友到家裡玩電動，「之前去過丫頭家，蔡凡熙他們也會來我家裡。」但打死不透露是否和男友在家玩遊戲。
瑤瑤對感情低調，全力衝刺事業，從去年至今荷包滿滿，經紀人表示，她手上代言的產品包含食品、飲料、洗髮精、電玩，還和運動用品合作，另有2支尚未曝光的廣告預計在年後陸續公開，今年雖因拍攝HBO影集《通靈少女2》放棄跨年表演邀約，但沒放過接尾牙商演的機會，據知她深受消費性產品公司喜愛，連續2、3年找她開唱，足見她的高人氣。
(中國時報)
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