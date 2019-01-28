頑童打掉重練宣告單飛

2019年01月28日 04:11 中國時報 尤嬿妮

頑童MJ116的「幹大事」巡迴演唱會歷時13個月，創下華人嘻哈巡演最多場次共20場紀錄，吸引約8萬5000人欣賞，27日最終場在高雄巨蛋開唱，張震嶽、熱狗南下應援，未料瘦子卻在台上突然宣告：「2019我們有一個決定，是我們3人討論之後的一個決定，就是我們2019年會單飛，做一些自己的東西，會一直做一些新的音樂出來，這個演唱會、這個東西短期之內可能不會再有一次。」他一講完全場譁然。

瘦子表示，3人將各自單飛，嘗試做一些屬於自己的音樂，雖然有些工作還是會一起，但將投注更多時間在各自的作品上，「重新做新人，打掉重練這樣才有挑戰性啊！我覺得滿有趣的，因為這對藝人來講是一個挑戰，就是我們一直在努力做一個事情，然後達到一個地方，我拿到金曲獎了，然後重來一次再玩一次，希望到時候你們還是可以支持我們的作品。」

而大淵3天前不慎染上重感冒，下高雄前特地去看了醫生打針，大淵說：「很感謝大家的熱情來參與這兩天的演唱會，看到大家為了我們聚集在這裡，腳都好了鼻子都通了。」

(中國時報)