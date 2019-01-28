白冰冰揪老藝人春節開唱
白冰冰27日與資深藝人司馬玉嬌、李雅婷以及子弟兵「台一線」東彥與阿文南下台中，出席「向資深藝人致敬寶島演唱秀」記者會，活動將自大年初一到初六在大里台中軟體園區DaliArt藝術廣場舉行，為了記者會她還自掏腰包，包給每位出席藝人各5000元紅包。
白冰冰日前曾在《新聞龍捲風》節目透露，擔憂台語歌手或本土藝人都沒路可走，這段話被中陽集團董事長張異昌看到，主動透過臉書訊息與她聯絡，雙方理念一拍即合，才促成「向資深藝人致敬寶島演唱秀」的演出。這次的演唱秀白冰冰雖只登台演唱3天，但葉啟田、劉福助、黃西田、賀一航、司馬玉嬌、李雅婷、澎澎、方瑞娥、蔡義德、方駿以及「台一線」也受邀參與演出。
她感慨說，經濟不景氣很多資深藝人都沒表演的舞台，像66歲的司馬玉嬌這幾年幾乎沒收入，每個月只靠兒子給的3000元，及敬老年金的3000元過日子，所以這次的演出才特別找她一起共襄盛舉。
自稱可愛歐巴桑
白冰冰日前因代言高雄，受到酸民抨擊，她自認全世界沒有藝人那麼笨，自己花錢幫城市做行銷，卻還被罵！但她發現接連遭抨擊後，人氣不減反增，現在走到哪都有民眾把她當「人形立牌」拍照，她表示，以前民眾看到她只會揮揮手，現在還會大喊「冰冰姊我們支持您」，她也對年輕酸民喊話：「不要再用『歐巴』規格來檢視我，我是最可愛的歐巴桑！」
(中國時報)
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