九孔迷書法 硯台當女友摸整晚

2019年01月28日 04:11 中國時報 蕭雅玲 專訪

九孔寫得一手好字，寫書法資歷超過40年。（盧禕祺攝）

九孔除了寫書法也愛畫扇，好友任賢齊建議他開百扇展。（盧禕祺攝）

九孔去年在大陸演了4部電影，總票房破200億台幣，被封最強綠葉，日前他應郭子乾徵召回台參與舞台劇《悶鍋出任務》演出，舞台上搞笑形象，但私下卻是喜歡在家揮毫的人，寫字資歷超過40年的他，國小就寫得一手好字，曾幻想自己是「書聖」王羲之，寫字寫到廢寢忘食，還曾沉迷到拿著心愛的硯台，撫摸一個晚上。

因為喜愛寫字，長大後九孔開始收藏硯台、筆墨，自認有撫摸硯台的怪癖，因為觸感很像女生的肌膚，摸起來很平滑。他表示以前會嫌棄用墨汁寫字的人「沒有誠意」，所以剛開始寫字，用上等的硯台、筆、墨寫字，曾經玩硯台玩一個晚上，磨出一瓶墨汁，再拿來寫字，後來年紀大了覺得這樣做太累了，乾脆買墨汁直接寫，沒想到寫出來的字更黑，自此改用墨汁寫字。

書法拿過第一名

憶起小學6年級寫書法，拿過第一名，自此每到農曆年，就會寫春聯貼在家裡各角落，高中開始拿著自己寫的春聯到市場賣，最高紀錄賣了2萬多元，讓他開心不已。這幾年過年一到就會閉關寫春聯送給親友，他表示，只要有人跟他要就會繼續寫，形容曾寫字寫到走火入魔程度，可以連續幾十天足不出戶在家埋首揮毫寫大字。

九孔最自豪可以寫字送親友，有一年虎年，他用草書字體寫了一個很大的「虎」字送給任賢齊，任賢齊收到後對九孔說：「你這個『屌』字寫得太好了！」讓他無言不已。他表示，用大筆寫大字要很謹慎，沾沾墨不經意，就容易寫錯，曾經為了寫「忠孝」，結果墨汁滴到紙，只好改成寫一個孝字，卻沒想到寫出來的孝字出奇的好看，自認是這輩子寫得最好的一個字，還把那幅字裱框起來。

存錢買大師真跡

他覺得寫字送給朋友的情感是無法取代，可以沉浸在自我的想像空間，就像文人雅士會有自己的情感，靠寫字達到完善境界，「後來才發現沒那麼偉大，這些想法根本是自己想像出來的！」但他卻因喜愛寫字，在剛出道當臨演時，薪水5000元台幣，存了半年買了一幅大師的真跡名作，也收藏上百幅張大千、于右任等大師真跡筆墨，家中到處是寶。

笑言買這麼多畫當投資，以後沒錢時可以拿來賣。而唯一買過最失敗的畫，就是高國華他爸爸高逸鴻的畫，「他的畫作曾跟張大千一樣貴，有次趁跌的時候買下來，心想可增值，沒想到跌下來之後就沒再漲過！」至今那幅畫作還擺在家中書櫃裡。

(中國時報)