嵐宣告休團明年底停止活動

2019年01月28日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

日本傑尼斯天團「嵐」由大野智、櫻井翔、二宮和也、相葉雅紀和松本潤組成，去年展開出道20周年巡迴公演，年末才在東京巨蛋宣布今年將續開共計50場演唱會，不料27日突然在官網公布即將在2020年12月31日休止活動，大野智也在昨晚的記者會上含淚表示歉意。

大野智在2017年6月集合其他4人，表達想於2020年終止在嵐的活動，嘗試自由的生活。「具體來說還沒有決定要做什麼，但是想離開這個世界（演藝圈），去看看至今還沒看過的景色。因為沒有真正在這個世界經歷『普通的生活』，對這樣事情抱持著興趣。」他表示不是累了，只是想試著停下腳步，考慮向傑尼斯事務所辭職，但在其他4人阻止之下持續思考中，他也否認團體「解散」之說。

相葉強調他們並非因爭吵而分開，二宮則表示得知大野智想法後很震驚，但5人經多次討論後還是做此決定。其實他們向來有共識：「5人才是嵐。」如今一人想退團，他們才會決定全面停止嵐未來工作，5人也將踏上各自的道路。

手上仍有2節目

「嵐」在1999年於夏威夷出道，5人於出道前在小傑尼斯時期各自小有人氣，出道隨即受到許多粉絲喜愛，但在傑尼斯各團強大的競爭下，開始人氣下跌。直到2005年松本潤演出《流星花園》再度暴紅，5人紛在不同領域發光，櫻井擔任新聞主播漸受肯定，二宮則拿下日本電影學院獎影帝，相葉擅長主持，大野智則是團內唱、跳主要擔當。

他們目前有2個節目《嵐的大運動會》、《交給嵐吧》，官方粉絲會員數超過230萬人，創下連續6年在日本奧運場地國立競技場開唱紀錄，在日本權威音樂榜單「ORICON STYLE」銷售額排行榜拿下7年第一名，更連續10年登上《紅白歌合戰》。

(中國時報)