李準基收大叔獻花直呼Oh my God
中國時報
本報訊
李準基（右）昨收到大叔獻花，引來全場熱烈歡呼。（盧禕祺攝）
李韓星李準基27日在台北國際會議中心開唱，他暌違2年第5次訪台，吸引大批粉絲，票房進帳1000萬。開場前播放他錄好的「場內須知」廣播，他俏皮地說：「別看前看後，把目光全集中在我身上！」
他一身火紅服裝登場，用中文大喊：「好久不見，台北！大家今天過得好嗎？今天你們怪美的！」看到全場滿滿觀眾，緊張坦言：「So nervous!」勁歌熱舞後他一頭大汗，妝髮人員上台花了1分鐘為他整理。
他發現台下一位大叔粉絲特別顯眼，欣喜接下獻花，並讀起花束上卡片「哥看這裡！我跟我的先生一起來！」字句，難掩欣喜的他直呼「Oh my God！我第一次收到男生送花，果然台灣不一樣啊。」他聽到很多藝人都曾被台灣的熱情嚇到，「台灣粉絲不僅熱情，還有義氣！」
他表演多首帶90年代台灣偶像風格舞曲，36歲的他唱跳毫無違和感，還大展誠意演唱〈毫不吝惜的樹〉、〈月亮代表我的心〉等中文曲，而唱完〈告白氣球〉後他微笑雙手合十，「我要向原唱周杰倫說抱歉，下次我會唱得更好！」
(中國時報)
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