覓日本美味Hitosara一把罩

2019年01月28日 04:11 中國時報 潘鈺楨 專訪

網站《Hitosara》也有手機頁面版，觀看相當方便。

《Hitosara》旨在發揚日本的美食文化。

日本著名的美食網站「Hitosara」，因與日前在台舉行的「ASIA FASHION AWARD 2018」時尚活動理念相同，東京都品川區、代表取締役社長成內英介特地來台共襄盛舉，宣揚「One Asia」概念，認為未來世界將走向無國界，美食亦然，希望透過「Hitosara」網站將日本、台灣或鄰國的餐廳發揚國際。

這是成內英介第2次參與盛會，他每次到來都覺得：「以台灣為中心，亞洲各國都開始興盛了。」Hitosara旨在傳達料理創作者對料理的熱情與愛，網站總共有1萬2000名廚師設有帳號，介紹8000家餐廳資訊。他說，Hito在日文意指「人」，sara意指「盤子」，合在一起就是「料理人」，「廚師跟餐廳結合在一起，是網站名稱來由。透過廚師露臉、親自介紹推薦的餐廳，不僅可信度非常高，更能夠傳播烹飪和餐廳的魅力。」

教外國人吃壽司

他說，東京是美食之都，「是米其林星星數最多的城市，比紐約跟巴黎還多，年輕廚師技術都非常好，很多日本廚師都在海外發展。」不說頂級料理，就算是B級料理也都味美價廉，「全世界的料理都可以在東京吃到，是東京美食最大特色。」他提到今年東京有3000萬名觀光客，影響力相當大，所以Hitosara打造國外版本網站「SAVOR JAPAN」，提供英文、韓文、繁體、簡體字版本，上面還有影片，讓不知該怎麼吃壽司、大阪燒的外國人學習道地吃法。

成內英介自信地說：「Hitosara是日本最大的美食媒體之一。」他並不自滿於此，希望外國人來到日本，都能透過他們的網站搜尋到好吃的店家，他認為：「現在Hitosara在日本知名度越來越高，但在海外還不夠，想繼續擴展在海外觀光客之間的知名度。」

(中國時報)