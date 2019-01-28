周蕙化妝包用15年不捨扔
周蕙日前赴東京旅行放鬆，大啖美食。
周蕙化妝包已用逾15年，包包外表都破了，但仍愛不釋手。（取材自臉書）
周蕙忙唱尾牙、春酒商演，據悉已有12場邀約，粗估吸金近千萬，自認小資女的她27日表示，化妝包已使用逾15年，笑說：「舊舊小小還破皮的化妝包，姊非常愛它，對姊而言它是最完美的Size，此生摯愛。」至今仍未購入滿意的新化妝包。
新年新氣象，她動手製作適合自己需求的包，「用無隔層的盥洗包、筆刷盒、39元塑膠分隔盒，自己創造總可以了吧！」她形容舊包對一般人而言有點太大，對專業彩妝師來說又太小，「但這可能在市場上滯銷的包款，它的尺寸、隔層，卻恰恰是姊這種半專業人士最完美的選擇。」
把媽當皇太后伺候
周蕙日前赴東京旅遊兼找好友敘舊，在日本7天約花費1萬元，機票用里程數兌換，只需付稅金，在當地借住朋友家，省下住宿費，「所謂出外靠朋友，這次來東京基本上就是吃吃喝喝、隨意逛逛，晚餐跟各個親友見面，多半都被招待。」行程相當放鬆。
她搭電車四處走，「這樣的慢遊很舒服，但腿快斷了」，特地到原宿舊地重遊，憶起19歲時第1次到東京，「現在路過原宿，依舊充滿活力，提醒自己，不論幾歲，都要不忘初心。」
她今年過年未安排工作，時間留給媽媽、家人，孝順的她將包5位數紅包給媽媽，「我就把周媽媽當作皇太后伺候，要載她到處看醫生，老人家開銷不大，紅包就是個心意。」周蕙2月16日將與閻奕格、文慧如、朱俐靜等歌手在台北國際會議中心舉辦「我們's Women」演唱會。
(中國時報)
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