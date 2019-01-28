情人節泡湯品酒饗美食

2019年01月28日 04:11 中國時報 報導涂育晨

西洋情人節隨著春節腳步之後，讓原先充滿年味的2月添增些許浪漫氣息，日勝生加賀屋從2月9日起至28日準備「愛你久久情人月」系列活動，在2月13日至17日更推出限量20組的「情人久久湯屋＋晚餐一日遊」專案，加贈氣泡酒和來自日本的Mary's Chocolate情人節限定版巧克力，為情人節增添微醺氛圍。

「愛你久久情人節」與心愛的另一半入住和風套房，讓北投獨有的白磺泉洗去身心靈的疲憊，沉醉在浪漫房間中，優雅地享用精緻會席料理，和特製的情人節限定版甜點，配上精選義大利Asti微甜氣泡酒，營造出濃情蜜意的甜蜜氛圍，更貼心準備浪漫花束當作禮物，為來訪的戀人打造深刻且難忘的甜蜜回憶。

無法泡湯及住宿的戀人，2月13日起無論是於「天翔廳」或「日和廳」用餐，加賀屋也都準備著期間限定的情人節小驚喜。詳情請洽日勝生加賀屋。

飲酒過量有害健康

(中國時報)