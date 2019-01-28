以鐵道之名 火車駛進星巴克……

2019年01月28日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

2.星巴克新豐門市內部窗框設計，猶如火車上的窗戶一般，四角以弧形設計收邊，可在室內欣賞列車風景，增添雅趣。（星巴克提供）

3.瑞士曾在2013年特別推出星巴克主題列車，與國鐵SBB合作，內部也販售星巴克主題餐點與咖啡。（翻攝星巴克瑞士官網）

4.瑞士國鐵與星巴克合作的主題車廂，也曾掀起台灣旅行攝組團走訪。（翻攝星巴克瑞士官網）

5.日本伊予鐵道與星巴克合作，在愛媛縣松山市打造夏目漱石小說《少爺》博物館，除了有綠色的「少爺列車」，也曾有星巴克塗裝列車運行。（翻攝伊予鐵道官網）

6.日本四國愛媛縣的道後溫泉車站，原建於1911年，2017年將這棟明治時期洋風建築，改建成星巴克店鋪，外觀復古典雅，也成觀光勝地。（翻攝伊予鐵道官網）

台灣星巴克日前揭幕了首間以鐵道為主題的特色門市，這間位於新竹新豐的門市，火車站原址從清朝年間1893年開始，經歷過廢站、路線改善、改建等過程，從木造站房到現代化建築，歷經逾一世紀的更迭，在鄰近的新站落成後，現在再度重生為咖啡店。星巴克表示，這是規劃特色門市算最久的一次， 歷時1年半，在維護古蹟與在地互動上，都做了不少溝通協調。

2013年瑞士首開火車分店

雖然在台灣是首間鐵道店，其實國外星巴克以鐵道、火車為主題的合作已行之有年，包括2013年在瑞士開設的第一間火車分店，與當地國鐵SBB合作，每天有2班次列車，在日內瓦路線的雙層火車上，特別開闢一節車廂開分店，也是星巴克開過最小的分店。

列車外觀除了有大大的星巴克商標，還有規劃內用區、甜點櫃，與外帶區等，曾讓台灣旅行社以此為主題開團，不過後來班次難訂而取消，而本主題列車近年也因簽約到期，已在2016年停駛。

日本溫泉車站變身 聯名少爺列車

此外，日本四國地區，位於愛媛縣的道後溫泉鄉，是宮崎駿《神隱少女》的取材背景。2017年因正逢當地鐵路公司「伊予鐵道」的130年歷史，明治44年（1911年）所建造的道後溫泉車站，部分建築也被改建為星巴克，該雙層建築外觀復古典雅，充滿明治維新時期風格，內部也展示許多當年舊車站的老照片。

而在道後溫泉附近的松山市車站，因為作家夏目漱石曾在松山居住過，也是筆下小說《少爺》的故事背景，2017年也將此地星巴克增設「少爺博物館」，內部還展示古早的蒸汽火車頭，店內更能欣賞綠色復古「少爺列車」行駛，剛開幕時也有星巴克塗裝的聯名列車運行，掀起不少話題。

(中國時報)