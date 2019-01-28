2019年01月28日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

馬格蘭攝影大師Patrick Zachmann。（徠卡提供）

徠卡在台灣的首間直營店座落於台北市青田街，為日式宿舍所改建，文青氛圍濃厚。（徠卡提供）

徠卡台灣首度官方直營的門市「台北徠卡之家」，在古樸巷弄青田街揭開序幕，由原台灣大學的宿舍改建而成，保留了日治時期傳統建築特色，除了展示專業攝影設備，定期展出的藝廊作品亦飽覽其中。

鍾愛徠卡快門聲的「搖滾詩人」伍佰也受邀出席開幕， 談到與徠卡的碰撞，是2003年去北海道旅遊，跟朋友借了底片相機，一按下就愛上了快門聲，與呈現的黑白色調，這些年也收藏過幾款徠卡機。

憂愁氣質的伍佰，自己寫著名為人生的歌，而攝影則是他心理投射的呈現，偏好的拍攝主題，都帶有淡淡的哀愁與悲傷，如同他的音樂一般，瀰漫出失意氛圍。又說道：「照相是種脫離現實的、自我感覺的探索旅程。」如同他的音樂創作般，不造作刻意，而是「靈感來了就來了！」

即日起至3月31日，著名的馬格蘭攝影大師Patrick Zachmann，也特別在台北徠卡之家展出現中國、香港、台灣三地所拍攝的攝影作品，80年代的台灣街景也曾顯像於他的鏡頭中，對於多年後能再次造訪台灣及展示作品，Patrick也難掩興奮之情。

(中國時報)