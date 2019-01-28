伍佰拍攝人生憂愁
馬格蘭攝影大師Patrick Zachmann。（徠卡提供）
徠卡在台灣的首間直營店座落於台北市青田街，為日式宿舍所改建，文青氛圍濃厚。（徠卡提供）
徠卡台灣首度官方直營的門市「台北徠卡之家」，在古樸巷弄青田街揭開序幕，由原台灣大學的宿舍改建而成，保留了日治時期傳統建築特色，除了展示專業攝影設備，定期展出的藝廊作品亦飽覽其中。
鍾愛徠卡快門聲的「搖滾詩人」伍佰也受邀出席開幕， 談到與徠卡的碰撞，是2003年去北海道旅遊，跟朋友借了底片相機，一按下就愛上了快門聲，與呈現的黑白色調，這些年也收藏過幾款徠卡機。
憂愁氣質的伍佰，自己寫著名為人生的歌，而攝影則是他心理投射的呈現，偏好的拍攝主題，都帶有淡淡的哀愁與悲傷，如同他的音樂一般，瀰漫出失意氛圍。又說道：「照相是種脫離現實的、自我感覺的探索旅程。」如同他的音樂創作般，不造作刻意，而是「靈感來了就來了！」
即日起至3月31日，著名的馬格蘭攝影大師Patrick Zachmann，也特別在台北徠卡之家展出現中國、香港、台灣三地所拍攝的攝影作品，80年代的台灣街景也曾顯像於他的鏡頭中，對於多年後能再次造訪台灣及展示作品，Patrick也難掩興奮之情。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。