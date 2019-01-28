2019年01月28日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

珠寶設計師林曉同在豬年推出「隨玉而安」Lucky12豬年生肖玉飾。（林曉同提供）

LV粉紅豬水晶項鍊，以可愛粉紅珠搭配品牌經典幸運鎖扣，2萬9500元。（LV提供）

THOMAS SABO的圓鼓鼓小豬吊飾，福氣與財富集一身，4780元。（THOMAS SABO提供）

亞歷山卓應景推出豬寶寶限定髮飾，1600元。（Alexandre de Paris提供）

瑞士軍刀品牌瑞士維氏推出中國豬年限量瑞士軍刀組，售價2480 元。（Victorinox提供）

點睛品推出豬年Charme足金串飾手環，6200元。（周生生提供）

Folli Follie的年節Lucky Pig項鍊，有黑豬和粉紅豬兩種款式，3390元。（Folli Follie提供）

SWAROVSKI玩味十足的粉紅水晶小豬系列耳環，3990元。（SWAROVSKI提供）

BV推出豬年純銀紅豬戒指1萬100元，紅豬袖扣1萬6900元。（Bottega Veneta提供）

PANDORA小豬撲滿鍍18K金串飾，2980元。（PANDORA提供）

即將來到的豬年，是個財富旺年，豬的外觀不僅討喜，也有幸福、富饒的象徵意義，珠寶精品推出以生肖豬為主題的飾品配件，有「豬」事順利行大運的意涵。

小豬撲滿串飾招財

時尚精品應景在豬年年節推出相關珠寶飾品，如路易威登（Louis Vuitton）推出一款粉紅豬水晶項鍊，以可愛粉紅珠搭配品牌經典的金色幸運鎖扣。Bottega Veneta在中國年則推出珠寶配飾，包括可愛的紅豬純銀戒指和袖扣，十分討喜。

愛馬仕集團旗下的法國水晶Saint Louis，在中國豬年以法國傳統吹玻技藝打造兩款豬年限量水晶文鎮，可愛粉紅豬置入綠意盎然、充滿生機的花園裡，每朵花的花瓣皆以手繪24K金裝飾，充滿年節喜慶的奢華氣氛。

PANDORA在中國農曆新年登場的珠寶新品，鍍18K金材質打造招財小豬撲滿串飾，搭配喜氣洋洋的紅色琺瑯蝴蝶結，以及錢幣與錦鯉等珠寶設計，為年節拜年裝扮更添節慶喜氣。

雙色幸運豬鍊迎好運

Folli Follie的年節Lucky Pig項鍊，則主打黑豬和粉紅豬兩款幸運小豬，並以珍珠裝飾，豬與「珠」同音，代表的幸運好彩頭。法國髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）也應景推出豬寶寶限定髮飾，是新春拜年裝不可缺少的趣味飾品。

珠寶設計師林曉同在年節推出「隨玉而安」Lucky12生肖系列，今年主打「豬飾如意」玉飾項鍊，玉石在中國向來有富貴平安的意義，搭配金雕生肖豬，有保佑一整年平安順遂的意涵。林曉同以故宮劉松年《瑤池獻壽圖》為靈感，畫中西王母娘娘與漢武帝對坐交談，西王母贈送十二生肖各一顆蟠桃，藉此創作的「隨玉而安」Lucky12生肖系列。

水晶豬仔甜美討喜

SWAROVSKI玩味十足的粉紅水晶小豬系列，則採用PointiageR低溫陶瓷鑲嵌技術鑲飾水晶，搭配粉紫色愛心及粉色翅膀，甜美可人。珠飾品牌THOMAS SABO的圓鼓鼓小豬珠寶，則化身為福氣與財富集一身的大元寶，是年節最佳的吉祥物，豬年開運限量吊飾全台限量50只，可搭配項鍊、手鍊隨身佩戴。

瑞士軍刀品牌瑞士維氏（Victorinox）在中國年推出豬年限量瑞士軍刀禮盒，全球限量推出8888只，台灣限量250只，每組皆有發行編號，具收藏價值。點睛品也應景推出豬年Charme可愛系列足金小豬吊飾，搭配手環或項鍊都是不錯的選擇。

(中國時報)