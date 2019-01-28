PORSCHE Targa 4 GTS 街頭潮流霸主
《KAWS:HOLIDAY》近期在中正紀念堂快閃展出長達36m的COMPANION巨型坐姿，放鬆無憂的姿態讓人看得好療癒，9天展期吸引大量粉絲聚集，各式各樣的合拍照片更在IG、臉書掀起「XX」風暴。你拍到了嗎？我拍到了，而且是與我認為PORSCHE旗下最潮的Targa 4 GTS一起合拍。
PORSCHE去年剛過70歲生日，旗下車款中911當然是經典，其中的Targa雖然不是一開始就有的車型，但是卻大有來頭，取名的源由是PORSCHE為了紀念在Targa Florio這個全世界第一個純公路賽車擁有最多的勝利，有趣的是，比賽用車不是硬頂就是無頂，和Targa車型完全不同。
電動收納車頂更方便
911車型可區分硬頂Coupe、敞篷Cabriolet，以及擁有完整B柱結構的Targa，有一說是PORSCHE為了進軍美國市場才開發出兼容Coupe與Cabriolet特色的Targa，雖然Targa在車系家族中居於配角，但最吸引我的還是Targa，尤其這次試駕的Targa 4 GTS，有別於早年必須手動拆除車頂的不便，與中期強調可滑動的玻璃車頂，新的電動收納機構巧妙地將頂篷收至後擋風玻璃下方，原汁原味詮釋Targa的精髓。
這次試駕的Targa 4 GTS承續著「GTS結合賽車性能與極佳動態駕馭表現」的精神，3.0L 6缸水平對臥雙渦輪增壓引擎可提供450hp/550Nm的最大動力輸出，0-100km/h的加速只要3.7秒，帳面上的性能數據即較911 Carrera S多出30hp最大馬力和50Nm最大扭力，是個外表時尚、骨子裡強悍無比的街頭潮流霸主。
這次試駕的路線一早先到中正紀念堂朝聖，Targa 4 GTS加價選配的蠟灰車漆與COMPANION有著相當接近色調，隨後轉往近年相當熱門的新北老梅社區，純樸的街區、悠閒的老人，還有保存尚稱完整的洗衣溝渠，這裡的時間顯得相當緩慢，但是牆面上的彩繪卻有著勃勃生機。
與Targa 4 GTS合照的彩繪牆是藝術家江鳳娌的創作，靈感來自老梅國小《夜晚的曙光》繪本，她重新構思並延伸孩子的創作能量，讓彩繪牆成為一幅全新的作品，還施了點「魔法」，讓白天、晚上有著全然不同的感受，這是白天的街拍，晚上等著你去發掘。
(中國時報)
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