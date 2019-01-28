KIA Picanto GT-Line 衝勁十足
握感和質感兼備的專屬D-Cut運動化方向盤、防滑鋁合金踏板組等組件，駕駛艙充滿跑車風格，中控台嵌載懸浮式8吋觸控式多媒體系統。（陳大任攝）
前座為跑車座椅造型，並以紅、黑雙色相搭。（陳大任攝）
後座椅6/4分離設計，前傾打平時可擁有255L置物容積。（陳大任攝）
KIA去年年中推出Picanto X-Line後，年底再追加Picanto、Picanto GT-Line，相較前者跨界休旅設定高車身，2款新車改採取略為低跱的視覺感，尤其試駕的Picanto GT-Line擁有多項專屬外觀套件，顯得衝勁十足。
KIA台灣總代理森那美起亞汽車引進包括經典、時尚、驚豔及GT-Line等4個版本，售價依序為49.9、52.9、57.9及59.9萬元。車系搭載84hp/12.4kgm最大出力的1.25 DOHC引擎、4速自排系統，擁有16.7km/L平均油耗值，加上全車系標配6氣囊及ESC電子車身穩定系統、附方向盤轉向修正功能的VSM車身動態管理系統、TVBB彎道制動分配系統等9項安全配備，CP值頗高。
Picanto GT-Line擁有獨特風格且識別性極高的LED日行燈投射燈組，雙色虎鼻水箱罩和大型進氣壩以及前下擾流板，更添加Picanto GT-Line的運動張力。
車內的舖陳則有著相當實用的設計，例如中控台下方有雙層置物空間、中央扶手也有隱藏置物空間，旋轉雙置杯架充滿巧思，聰明靈活的車艙空間設計，提升小車收納的實用性。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。