KIA Picanto GT-Line 衝勁十足

2019年01月28日 04:11 中國時報 陳大任 報導

握感和質感兼備的專屬D-Cut運動化方向盤、防滑鋁合金踏板組等組件，駕駛艙充滿跑車風格，中控台嵌載懸浮式8吋觸控式多媒體系統。（陳大任攝）

前座為跑車座椅造型，並以紅、黑雙色相搭。（陳大任攝）

後座椅6/4分離設計，前傾打平時可擁有255L置物容積。（陳大任攝）

KIA去年年中推出Picanto X-Line後，年底再追加Picanto、Picanto GT-Line，相較前者跨界休旅設定高車身，2款新車改採取略為低跱的視覺感，尤其試駕的Picanto GT-Line擁有多項專屬外觀套件，顯得衝勁十足。

KIA台灣總代理森那美起亞汽車引進包括經典、時尚、驚豔及GT-Line等4個版本，售價依序為49.9、52.9、57.9及59.9萬元。車系搭載84hp/12.4kgm最大出力的1.25 DOHC引擎、4速自排系統，擁有16.7km/L平均油耗值，加上全車系標配6氣囊及ESC電子車身穩定系統、附方向盤轉向修正功能的VSM車身動態管理系統、TVBB彎道制動分配系統等9項安全配備，CP值頗高。

Picanto GT-Line擁有獨特風格且識別性極高的LED日行燈投射燈組，雙色虎鼻水箱罩和大型進氣壩以及前下擾流板，更添加Picanto GT-Line的運動張力。

車內的舖陳則有著相當實用的設計，例如中控台下方有雙層置物空間、中央扶手也有隱藏置物空間，旋轉雙置杯架充滿巧思，聰明靈活的車艙空間設計，提升小車收納的實用性。

(中國時報)