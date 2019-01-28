青春無悔，奈何太匆匆 ─我和林清玄的半生緣

2019年01月28日 04:11 中國時報 古蒙仁

民國71年11月27日，第五屆吳三連文藝獎頒獎典禮在國賓飯店舉行，作者特別前往向散文類得獎人林清玄祝賀。（古蒙仁提供）

民國64年5月為圖中三人拍照，左為劉燦榮，中為林清玄，右為陳正毅，攝於世新校園。（古蒙仁提供）

一

同年代的作家朋友中，我最早認識、相處最久、最為熟稔的，大概是林清玄了。我們相識於民國六十四年春天，彼時我念新莊輔大，他念木柵世新，中間隔著一個偌大的台北盆地，假如沒有文字因緣，彼此要認識也不容易。

那天我突然接到世新「奔流」雜誌具名的邀請函，邀我到該校參加一場座談會。名單上有銀正雄、張毅、林清玄和陳正毅，都是七○年代初在文壇嶄露頭角的年輕作者，我常看他們的文章，雖未曾謀面，卻是心儀已久，便毅然地單刀赴會。

那天談什麼題目我已毫無印象，重要的是認識了「奔流」雜誌社的主要成員，後來都成為我終生的至交。座談會結束後，我們冒著初春的微雨，到一家館子吃飯，飯後大家談興猶濃，清玄便建議到他的租屋處「續攤」。

那晚大家的談興真好，很自然地聊到通宵，天色微亮時才分頭去睡。中午醒過來，大家隨便弄了點午餐裹腹，我才匆匆地趕回新莊。一路細雨紛飛，小樓一夜淅瀝的春雨，竟是我畢生難忘的溫馨記憶。

以後我一有空，就往木柵跑，清玄的小木屋經常高朋滿座，我認識的文青愈來愈多，有一次還參加了「奔流」舉辦的大溪之旅。那時已接近五月，大家就要畢業了，清玄最早接到兵單，馬上就要入伍當兵，可說是大夥兒最後一次相聚。因此雖然玩得十分盡興，卻總有一股離愁，充塞著我們的旅途。

二

清玄入伍後，我因學業出了問題，必須補修一門學分才能畢業，彼此便失去聯繫。等我服完兵役，從金門回到台北，才有機會再碰面。那時他已在中國時報工作了一年，我應高信疆之邀也進「時報」工作。

報到當天，我還背著預官袋，所有家當都在裡頭，卻沒有棲身之所，清玄便要我暫時睡到他租的公寓。二人窩了幾天，剛好有個空房，我便租了下來。那時與我們同住的，還有現在的電視名嘴劉燦榮和「緯來電視」的總經理鄭資益，四個志同道合的好友，再度聚在同一個屋簷下，真是人生一大樂事。

我和清玄都屬晝伏夜出的夜貓族，上午在家蒙頭大睡，下午出去採訪，晚上才到報社上班。下班後回到家裡，緊接著又得寫稿；除了報社的採訪稿，我們都很熱衷自己的創作，他經營散文，我寫小說。子夜過後，鄰居的燈火逐漸散去，只有我們二人兀自清醒，漫長的夜晚，兩盞孤燈相伴，倒也不顯得寂寞。

我們的採訪工作，經常要到外地出差，上山下海如同家常便飯，短則三、四天，長則六、七天，他去我返，或者我去他返，有時一個月都難得碰上一面，遇到比較新鮮的題材，理所當然地先和對方分享。

有一次我去做鬼屋專訪，五、六天內跑遍了全省盛傳的鬼屋，回來之後和他大談鬼故事，繪影繪聲，令人毛骨悚然。談完後我回房間寫稿，夜已過半，孤燈熒熒，我翻著蒐集來的資料，腦海不斷浮現鬼屋陰森的景象，陡然之間汗毛倒立，嚇得我連忙丟下紙筆，敲開清玄的房門，抱著棉被枕頭去與他共眠。這件事後來成了茶餘飯後的笑談，每次朋友聚餐，都會被他拿出來消遣一番，逗得大家捧腹大笑。

三

清玄的老家在高雄旗山，是昔日的香蕉王國，他的父祖輩也都是雙手沾滿香蕉汁的蕉農，一輩子在蕉園裡打滾。山城的蕉園生活，是他筆下傾注最多感情的題材，讀來令人悠然嚮往。

那一年是台蕉輸日全面挫敗的一年，我奉命南下旗山採訪蕉農的困境，特地到他老家採訪。承他父親引見，順利地採訪到青果社的負責人，採訪完畢，順道還採訪了當地的風土民情。對於那蕉葉垂覆的寧靜山城，留下很深刻的印象，也很羡慕清玄能出生在這個淳樸的山城，從而孕育了他寫作的生命。

那一年過年，清玄又邀請我和攝影家謝春德到旗山玩，我們帶了全套的攝影器材，從旗山、美濃，一路拍到內埔。新春期間的客家村落特別熱鬧，到處都是燃放鞭炮的聲音。春德的名作「家園系列」，很多是在這兒取景的，在他的指導之下，我的攝影技巧也大為提升。以後每年過年，我都會想起這趟旗山之旅，那是友情與田野的美妙融合，一生也許就那麼一次，但已足供日後追懷。

四

清玄是個十分專情的人，學生時代就有一個交往穩定的女友，時常到我們住處來玩，兩人如膠似漆，頗令人羡慕。沒想到後來突生變卦，令他措手不及，整天失魂落魄，很快就形銷骨立，大部分時間都把自己關在房間裡，那真是他最晦澀的一段日子。

所幸不久之後，他認識了日後的妻子，感情進展得極為神速，幾個月之後就結婚了，而且搬出去另築愛巢，我和他同居的光棍生涯遂告一段落。婚後清玄租屋住在臨沂街某公寓大樓的頂樓，兩人過著神仙般的生活。夫妻二人都好客，常邀請我們幾個老友到他住家，分享太太拿手的燭光晚餐。房東林柏樑也是我們熟悉的攝影家，因此那個樓閣便成了藝文界聚會的地方。

清玄那時擔任「時報雜誌」藝文版的主編，交友廣闊，畫家、攝影家、音樂家、舞蹈家，經常在那兒出入，因此門庭若市，熱鬧非凡。我週末晚上常往他家跑，每次都會認識一些耳熟能詳的名字。大夥兒一齊喝茶、聽音樂，看最新拍攝的幻燈片，總要鬧到三更半夜才離去；有時太晚了，乾脆就在那兒打地舖。

這樣的日子大概有一、二年之久，朋友或忙於工作，或囿於私事，聚會的次數逐漸減少。之後清玄另遷他處，臨沂街煮酒論劍的景況，已是昨日星辰，我和他見面的地方僅限於報社。但自他小孩出世，他待在報社的時間也愈來愈短，神情也不若往昔那般豪邁、瀟灑。

這種轉變確實有幾許無奈，主要是我們都面臨了工作上和創作上的瓶頸，何去何從，頗令人躊躇。剛投身報社那幾年，正是我們意氣風發的時候，二十七、八歲的年紀，屢獲全國性的文學大獎，豐厚的獎金讓我們出手闊綽，廣交文化界奇人異士。作品經常出現報端，到處應邀去演講，出版的著作多達十餘本，怪不得三十出頭就碰到了這樣的問題。

後來我選擇出國進修，清玄因有家室之累，無法像我一樣說走就走，只好留在原來的崗位，但我知道他一定很不快樂。

五

二年之後我回到台北，清玄果然已辭去「時報」的工作，專心在家裡寫作，同時也找到了心靈的皈依，成為虔誠的佛門弟子。他吃素打坐，勤唸佛教經典，所寫的「菩提系列」居然洛陽紙貴，成為排行榜上的暢銷書，聲名歷久不衰，甚而成為信眾心目中的「心靈導師」，誠然是個異數。

而我也離開「時報」，結束了雲遊四方的採訪生涯，轉到中央日報國際版，擔任「海外副刊」的主編。我和清玄除了偶爾在評審文學獎時碰面，已難得聚會。某次評審結束後委員一齊吃飯，滿桌佳餚，他不為所動，只喝幾杯清水。他似乎已擺脫一切物慾，端靠打坐補充元氣，居然精神矍爍，紅光滿面。那時應該是他人生的巔峰，氣定神閒，一派大師的風範。

八十五年我再轉至剛成立的「國藝會」工作，此時即驚傳他婚變的消息，各種負面消息不斷加諸他身上。我們幾位「奔流」的老友看了面面相覷，個中緣由我們其實最清楚，可是又能說什麼呢？

這濁世紅塵對他只是一所煉獄，過往種種已被烈火焚去，活著似乎是為了一場見證，他只能選擇沉默以對，將受傷的心靈和疲憊的身軀轉往大陸發展。我也回故鄉雲林工作，一晃四年，音訊杳然，我們已活在不同的二個世界。

我們最後一次見面，是民國九十九年五月，我舉家要遷居桃園之前，特別到他位於故宮前的住家辭行。我第一次見到她新婚的太太和二個女兒，太太賢慧，女兒乖巧，都已長大上學，看來家庭生活十分美滿，應已擺脫重婚的陰影，我很為他感到慶幸。

後來我們在書房喝茶，談起別後種種，人生際遇，誰主浮沉，一切都是命運安排吧。尤其是高信疆過世，二人又是一陣噓唏，他未能送行，最感過意不去。因為我們師出同門，都是「高公」一手提拔，感受特別深刻，前幾天我還隨高大嫂柯元馨上山追悼他過世一周年呢。

臨要告辭之時，他起身指著書架上擺滿的一百本書，很得意的告訴我，此生己可無憾，因為他已出版了第一百本書，令我肅然起敬。這是我對他今生最後，也是最深刻的印象。

如今傳來他驟逝的消息，我一陣愕然，久久不能自已。眼前再度浮起在他書房閒談的情景，只能引用他親口告訴我的最後一句話，來為他送行。老友，放心的走吧，你寫了一百本書，你的人生已沒有缺憾。

(中國時報)