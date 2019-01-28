2019年01月28日 04:11 中國時報 文／星雲

除了台灣的長老法師之外，我還親近過菲律賓的瑞今法師，香港的樂果老和尚、倓虛法師、大光法師、永惺法師、暢懷法師、覺光法師等；在馬來西亞，竺摩長老、勝進法師、金明法師、金星法師、伯圓法師、鏡盦法師等，我都以師長之禮尊重他們；尤其好友廣餘法師，跟我論交數十年，彼此惺惺相惜，成為至交。

在新加坡，還有光明山的宏船長老，彌陀學校的廣洽法師，佛教會的常凱法師，毘盧寺的本道法師，福海禪院的弘宗法師等，承蒙他們不棄，多年來相互關心，也多所關懷。其他，在全世界各地的在家居士，如：畢俊輝、葉曼、孫張清揚女士，朱鏡宙、趙恆惕、李子寬、趙樸初、沈家楨、周宣德、董正之、丁俊生、莫正熹，乃至樓宇烈、方立天、賴永海、張新鷹等等，他們都成了我的善知識，我都把他們當作老師。

我自己感到慚愧，不敢傲慢，不敢自大，能獲得這許多長老、善知識的開示，只有更加謙虛、謙卑。我們個人沒有能夠獨立而成功的，都是承蒙大眾慈雨甘露的滋潤，在歲月中慢慢成長。我們既不是為了「吃教」來出家的，就應該「為了佛教」犧牲奉獻，「為了佛教」弘法利生。

如今，我年已九十，罹患糖尿病也有五十多年，在醫病史上，糖尿病的患者能存活這麼長時間的，應該也不多見。什麼原因造成的？回想過去，在佛門裡忍飢受餓、多少屈辱、多少忍耐、多少苦難、多少辛酸，尤其如陶淵明詩云：「三旬九遇食，十年著一冠；造夕思雞啼，及晨願鳥遷。」我想，在這樣極度飢餓的情況下，恐怕是罹患糖尿病、心臟病最大的原因了。

不過，我與病為友，毫無怨尤，而且發願要「普門大開」，不但給人吃飯，為了佛教，我立下「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」的信條，勉勵自己要進取、積極、奮發，一生樂觀。所謂「心如虛空無邊際，身似法海不繫舟；問我平生何志願，平安幸福照五洲」，我就這樣活到了今天。回憶往事，假如有一些光榮，都是佛陀加被的；假如有一些成就，都是信徒成全的；假如有一些身教，也都是這許多大德、善知識做了我的榜樣、模範。

行文至此，我不禁想起二○一二年十一月，我應邀又回到馬來西亞莎亞南體育場弘法，當時有二千名大馬青年，大聲的引領現場八萬人同唱〈佛教靠我〉，不禁讓我感動，熱淚盈眶。

去年（二○一五）十一月，他們又再舉辦「大馬好音樂會」，我因年邁不克前往，只有以錄影講話方式為他們祝福。徒眾告訴我，有八千名大馬青年不畏風雨，在大雨滂沱中，高唱〈佛教靠我〉，那充滿熱情的臉龐、嘹亮的歌聲，這還不能打動我們嗎？誰說佛教沒有希望、沒有未來呢？

今天，我這一番話，沒有別的意圖，只希望佛教界的諸位師友，既發心出家入道，都是要「為了佛教」，不要是來「吃教」的。期盼大家接受人間佛教、實踐人間佛教，做人間的菩薩，發心讓「佛教靠我」，我不靠佛教，不做「呷教」的和尚，那麼，我就於願足矣。（全文完）

(中國時報)