空汙爆表 臭氧圍城！高屏一年超標上百天 雙北也淪陷

2019年01月29日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

高雄空汙嚴重，一年上百天臭氧超標，昔日群眾上街抗議，要求政府還給人民乾淨的空氣。圖為從高雄壽山俯瞰市區一片灰濛。（本報資料照片）

環團昨（28）公布2018年臭氧年報，強調高屏是PM2.5的重災區之外，一年有近1/3天數臭氧超標，潮洲、林園、埔里及新店、古亭都入榜單，臭氧汙染不容小覷。會中環團及立委呼籲行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁，應讓高雄興達電提前除役，才是春節給民眾最大的紅包。

暴露1小時 恐致中風心臟病

PM2.5跟臭氧一直被認為是嚴重致癌物。其中，PM2.5的懸浮粒已確認是致癌物；至於臭氧，據環團引用2016年美國肺臟醫學會研究，臭氧不只影響肺部，還影響腦部和胎兒，暴露1小時就可能造成中風、心臟病，甚至里昂大學論文更指出臭氧和阿茲海默症有關。

環團昨公布這份報告，除了指出高屏地區空汙不只是PM2.5或PM10的問題，臭氧汙染也相當嚴重，而引人關注的是，台北市與台中市的臭氧汙染數值也在急遽攀升。

潮州林園最糟 古亭新店入列

台灣健康空氣行動聯盟根據環保署空品測站統計發現，去年臭氧最嚴重的是屏東潮州120ppb，高雄林園居次為117ppb，第3名是埔里；若以台灣標準（臭氧＞=61ppb）來看，全台就有29站超標天數增加，屏東縣有144.5天超標，高雄則是107.9天。值得注意的是，台北古亭及新北的新店，也赫然入列在前5名榜單。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃認為，台灣的空汙標準太低，舉例美國在2015年加嚴到70ppb就算超標，台灣標準小時值要達到120ppb、8小時移動平均60ppb才超標，但8小時移動平均不夠及時警示，若用美國標準，全台只有台東縣達標。環保署應加嚴臭氧標準並更新臭氧計算方式，來守護人民的健康。

超標天數劇增 研議加強管制

不過環保署認為，現在臭氧可說是全球問題，美國、韓國等國家都關心，防治有努力空間，臭氧排放來源除了工廠汽機車，還有輪船船舶部分，台灣船舶在海峽周線也是要努力的地方，會針對來源作分析，管制也會加強；空氣品質標準部分，有在研議法規如何訂標準。

(中國時報)