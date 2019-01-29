希望兩岸能統一！香港民主之父籲兩岸建互信

2019年01月29日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

大陸國家主席習近平拋出「習五條」，要探索兩制台灣方案，有香港「民主之父」之稱的李柱銘表示，他是中國人，當然希望兩岸能夠統一，但要避免使用武力。他呼籲，大陸跟台灣要先有溝通，進一步建立互信，「如果有互信，那就沒有什麼事情不能談」；有溝通，雙方就能用行動修補裂痕，「一國兩制」並非不可能。

民主制度當前 應落實溝通

香港泛民派精神領袖、香港民主黨創黨人李柱銘昨舉行記者會，聚焦香港「一國兩制」遭遇到的問題。由於習近平此前在《告台灣同胞書》40周年大會上拋出，探索兩制台灣方案，李柱銘也透露，此行來台將會與台灣官員討論一國兩制問題。值得一提的是，邀李舉行記者會的是中華港澳之友協會，其會長正是桃園市長鄭文燦。

談及有人認為，北京的一國兩制台灣方案，只有所謂的一國，沒有兩制空間，李柱銘直言，「不可以說兩制是沒有的」；也認為台灣問題不能急，需要一點時間；建立互信之前，兩岸要先有個溝通程序，「有了互信，沒有什麼事情是不能談的。」

「他是中國人，當然希望兩岸統一，但絕對不可以用武力達成統一。」李柱銘強調，從習近平的對台談話可看出，習是希望用和平方式解決台灣問題，他對此是認同的，因為沒有人希望台灣問題要用武力解決；習近平是「聰明人，一定明白武力不是好方法。」

但李柱銘也坦言，台灣問題相對來說比較難解決，畢竟香港的一國兩制，近期的落實情況確實不好，而且台灣問題也比較複雜，但只要存在民主制度，雙方有溝通，一國兩制並非不可能。

盼高度自治 喻陸港翹翹板

至於兩岸除「統一」外，是否有其他選項？李柱銘則認為，他無法告訴台灣應該怎麼做，但從他個人來看，當然還有多方案，但他相信多數台灣民眾希望兩岸保持現狀。

此外，談及一國兩制在香港實施情況，李柱銘稱，他雖對一國兩制的現況不樂觀，呼籲習近平應該要回到大陸已故領導人鄧小平為香港畫出的藍圖，落實「港人治港、高度自治」；讓陸港之間建立互信，對兩岸統一也會有很大的幫助。

他比喻說，大陸跟香港的關係就像翹翹板，中央政府一定不可以坐在板的盡頭，一國兩制要成功，大的一方要向中央靠攏，才能達到一個平衡。

「我是完全支持一國兩制」，李柱銘說，相信很多國家是希望一國兩制在香港能成功的，我是不同意「港獨」，還希望其他人不要再提出「港獨」，「這不是香港可以做得到的方案。」；「香港人是不會搞港獨的，我是非常有信心的。」

(中國時報)